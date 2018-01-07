Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета

Прибывшая на место происшествия транспортная полиция удивилась случившемуся. Они не ожидали увидеть беззащитную девушку с двумя детьми.



Рождественская сказка обернулась кошмаром для Алисы Аршавиной – жены футболиста Андрея Аршавина. Она вместе с детьми надеялась вылететь в Алматы, но вместо этого оказалась в полицейском участке.





"Мы купили дорогие – по 100 тысяч! – билеты в бизнес-класс, но не думали, что столкнемся там с подобным к себе хамским отношением, – со слезами на глазах корреспонденту Dni.Ru поведала жена футболиста. – Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок (10-месячная Есеня Аршавина, дочь Андрея Аршавина – Прим. ред.) закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его. Но подбежала старшая бортпроводница и начала говорить, что очень сильно якобы пахнет. Хотя никто из пассажиров не жаловался. А то, что маленький ребенок обделался, и стало в итоге причиной нашей высадки из самолета".





"Когда прозвучал сигнал "пристегнуть ремни", я сказала, что мне надо вытереть и одеть ребенка. Стюардесса подошла ко мне во второй раз и заявила: "Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде". Хотя девочка была абсолютно голая. Потом старший бортпроводник принесла бумагу, что самолет разворачивается из-за нас", – продолжает Алиса.





"Когда вызванный наряд транспортной полиции поднялся на борт, он никак не ожидал увидеть не пьяных дебоширов, а девушку с шестилетней дочерью и десятимесячной малышкой. Нас сняли с рейса. Но в участке полицейские помогли составить заявление на сотрудников авиакомпании, которые вышвырнули нас на мороз", – рассказала Аршавина.