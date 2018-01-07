Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног

Эксклюзив Интервью Пугачева нацепила на парик комичный бантик Близких Табакова лишили надежды Дом-2

Выбор читателей

Дана Борисова убита бывшим мужем
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
партнеры
Воскресенье 7 января
Лента новостей
16:54
Знаменитые перлы политиков
16:40
Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
14:58
В Сочи Lexus сбил ребенка на зебре (видео)
14:50
У Собчак пропали сотни миллионов на президентскую кампанию
14:23
У станции метро в Швеции произошел взрыв
13:28
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
12:49
Жена российского миллионера возмутила дорогим кольцом
12:21
На самой высокой горе в Южной Америке застряли россиянки
12:05
Главные плохиши 2017 года
11:59
Володин поздравил православных христиан с Рождеством
09:59
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
23:54
Пугачева с комичным бантиком выглядит девочкой-кокеткой
19:39
13-летний сын олимпийского чемпиона умер во сне в Новый год
19:13
"Аэрофлот" сообщил о проблемах с обслуживанием в Вашингтоне
18:12
Самые громкие политические скандалы 2017 года
18:08
Зачинщик скандала с Пугачевой сжалился над оплеванной Примадонной
17:39
К чему снится драка
17:11
Охваченную огнем гостиницу в Сочи сняли на видео
17:00
Изменившийся до неузнаваемости Лазарев удивил фанатов
16:33
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)
16:15
Умер легендарный президент концерна Toyota
16:04
Принцев наказали за требование денег на воду и свет
15:41
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
15:14
В центре Москвы произошел жуткий пожар
15:07
Выгодные покупки с промокодами
15:02
Лядова объяснила скандал с черными риэлторами
14:47
Волочкову обвинили в бессовестном вранье
14:27
Ведущая Первого канала снялась голой
13:16
Ольга Бузова похвасталась необычной татуировкой
12:50
На козырьке Сбербанка в Москве нашли мертвого мужчину
12:41
Потерявшей мужа светской львице устроили жесткую травлю
12:23
Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
12:16
Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами
12:03
Состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось
10:57
У кладбища под Москвой произошло смертельное ДТП
10:49
Волочкова рассекретила богатого любовника
10:25
Близких Табакова лишили надежды
09:59
Кто Ваш любимый актер
23:53
Мужчины бросились отбеливать пенис
21:56
В Москве известная телеведущая и врач умерла от пневмонии
21:48
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
18:17
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко
18:15
Четыре аварии подряд в Москве сняли на видео
17:49
На отдыхе в Египте погиб турист
17:43
Олимпийская чемпионка побила Волочкову
17:34
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
17:17
Звезд новогодних огоньков оправдали после скандалов
17:06
Звезда "Дома-2" раскрыла секрет попадания на шоу
16:47
Молодой любовник показал фото Бондарчук на отдыхе
15:11
Из-за снегопада в Москве столкнулись 26 машин
14:49
Юлию Началову жестко высмеяли за странное фото
14:15
Москвич до смерти забил жену
14:00
Украинская модель разбилась в США в пьяном ДТП
13:34
В аварии на МКАД погиб человек
13:15
Дана Борисова собралась в монастырь
12:49
Самые громкие судебные процессы года
12:35
Тяжелобольная Бузова объяснила постоянное вранье
12:09
У Бабкиной особенные отношения с внуком
11:44
Пьяный пассажир устроил стрельбу на МЦК
11:38
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
11:08
Совет на выходные
10:57
Блудливый поп из "Дома-2" испытывает нестерпимые муки
10:29
Юлия Савичева ошпарила лицо раскаленным маслом
10:08
Под Краснодаром застрелили двух отдыхающих
09:59
Что больше всего Вам понравилось на ТВ в новогоднюю ночь
23:45
Известного музыканта нашли зарезанным под мостом в Москве
17:57
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
17:49
"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
17:31
Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову
17:03
Звезда "Дома-2" потеряла дочь
16:43
Фриске показала редкие фото с больной сестрой
16:16
Москва возобновила авиасообщение с Каиром
16:01
Бывший муж-алкоголик забирает сына у Натальи Штурм
15:34
К чему снится кровь
15:10
Что больше всего возмутило Вас в новогоднем эфире
14:41
В Израиле умер известный писатель
14:15
Затравленная Пугачева дала достойный ответ злопыхателям
13:54
Караченцов устал бороться с раком
13:28
Под Москвой ель искалечила дровосека
13:24
Рыжий "Иванушка" лечил депрессию алкоголем после смерти Яковлева
12:13
Пропавшего под Новый год худрука детского театра нашли мертвым
11:45
Лишившийся работы Нагиев влез в долги
11:26
Во время обстрела в Сирии погибли российские военные
11:06
Первый муж Валерии заговорил о ее любовных похождениях
10:43
Бузова слегла с тяжелым заболеванием
10:22
Роднина разнесла в пух и прах новогодний огонек с Пугачевой
10:00
Бедная Меркель судорожно хватается за власть
22:58
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
17:55
Бизнес-гороскоп на январь 2018 года
17:43
В жуткой аварии в ХМАО погибли 10 человек
17:26
Хитрый барнаулец устроил сыну ночь чудес в закрытом ТЦ
17:03
Выберите лучшую звезду новогоднего огонька
16:45
В центре Москвы пожарные спасли из огня 20 человек
16:27
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
15:43
Билан истощен до предела
15:20
Наргиз и Фадеев шокировали помолвкой
14:53
Анорексичка из "Дома-2" ужаснула новыми фотографиями
14:25
Травлю оплеванной Пугачевой объяснили страшным заговором
13:58
Россиянка умерла после падения в новогоднюю ночь
13:51
К чему снится пожар
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
Близких Табакова лишили надежды
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Волочкова рассекретила богатого любовника
Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
Шоу-бизнес

Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова продолжает радовать своих поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивских островах и доказывать недоброжелателям, что заслужила все это упорным трудом. В качестве веского аргумента балерина привела фотографию изуродованных постоянными тренировками ног.
прочитано 9569 раз

Не успели поклонники Анастасии Волочковой отойти от очередного потрясения – балерина дала понять, что у нее появился богатый любовник, щедро осыпающий ее подарками – как танцовщица приготовила им новый сюрприз. Волочкова решила доказать, что упорным трудом заслужила ту роскошную жизнь, которую демонстрирует на своих фотографиях в Instagram.

ПО ТЕМЕ

Волочкову обвинили в бессовестном вранье

Волочкова рассекретила богатого любовника

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В доказательство своей позиции балерина продемонстрировала фотографию изуродованных тренировками ног. "Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И Мальдивской тоже!🎄Да потому что, мои дорогие, я ее заслужила! Каторжным трудом! А Вы? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась она к подписчикам.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Самую шокирующую фотографию – на которой видно, как из раны на ноге балерины течет кровь, Анастасия Волочкова решила продублировать отдельным сообщением. "Я пойду поплаваю..", – сообщила она. Шокированные зрелищем поклонники принялись жалеть балерину и пожелали ей хорошо отдохнуть.

Отметим, не все злопыхатели придерживаются мнения, что балерина попросту не заслужила роскошной жизни с дорогими автомобилями, шикарными букетами и отдыхом в теплых странах. Некоторые утверждают, что все это лишь видимость, которую она создает.

Дескать, дорогой люксовый автомобиль, якобы подаренный возлюбленным, Волочкова приобрела за свои деньги, причем еще давно. Букеты и билеты на отдых, уверены недоброжелатели, балерина тоже покупает сама.

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2018, 17:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова ужаснула дырявым купальником

567

комментарии

Политика

Знаменитые перлы политиков
Главные плохиши 2017 года
Самые громкие политические скандалы 2017 года
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко

Шоу-бизнес

Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез
Развратная Наталья Штурм рассказала об отношениях с сыном

Проишествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)

Lifestyle

Победительница Евровидения умерла от рака
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
Кто Ваш любимый актер
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
Шоу-бизнес

Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником

27-летняя красотка разоткровенничалась об отношениях с возлюбленным
Шоу-бизнес

35-летнюю Юлию Проскурякову без макияжа назвали грустной бабкой

Поклонникам не понравился внешний вид певицы
Происшествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)

Артиста находится в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног

Балерина захотела показать, что заслужила шикарную жизнь

Гороскоп

У Киркорова родится еще один ребенок
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
Караченцов устал бороться с раком

Фоторепортажи

Олимпийская чемпионка побила Волочкову
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
Сменившая имидж Бородина поразила красотой

Спорт

Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru