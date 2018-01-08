Разведенная Цымбалюк-Романовская оседлала молодого жеребца

Ушлая пианистка позабавилась на природе. Она счастлива от каждого прожитого дня.

Это раньше Виталина Цымбалюк-Романовская была лишь тенью старика. А теперь, после развода, она может дышать полной грудью. Элитные салоны красоты, черная икра ложками – женщина с многомиллионными капиталами и тремя квартирами за 100 миллионов может позволить себе мгновения счастья.

Под занавес новогодних каникул украинская пианистка с подругой отправилась на конную прогулку. Красавице-Виталине это сейчас очень важно. Ведь, как писал Куприн, "лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняние тоньше, чем у собаки, она чувствительна к ходу времени, к перемене погоды… Нет ей равного на Земле животного". После пережитого подлого предательства Цымбалюк-Романовская доверяет, кажется, только молодым жеребцам.

Конечно, не забывает после прогулки Цымбалюк-Романовская и восстанавливать силы – она регулярно посещает самые дорогие общепиты Москвы. На своей странице в социальной сети Facebook похвасталась, например, походом за угощениями к Аркадию Новикову – одному из самых известных столичных рестораторов. "Сейчас самое время освоить такие прекрасные места", – улыбается Виталина. – У меня появилось много друзей, которые меня приглашают. Я им благодарна, так как мне действительно важна такая поддержка ! Что бы я не сделала – все равно все будет "не так", а биться головой о стену публично я бы не хотела, хотя морально – именно это и происходит".

Поклонники поддерживаю бывшую жену престарелого актера. "Виталина совершенно все правильно делаете!!! Вы ни в чем не виноваты и поэтому не к чему прятаться... Смотрим с добрым улыбкой обидчикам в глаза. Пусть им будет стыдно и пусть они сидят в своих норах и носу не высовывают", – пишет ей друг. "Хотелось бы, чтобы было стыдно, если такое возможно", – вздыхает Виталина.