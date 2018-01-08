Костенко обругали за поход в церковь без юбки
Судя по всему, Тарасов и Костенко посещали храм Преображения Господня в Переделкино. При этом возлюбленная футболиста надела нечто похожее на лосины или колготки и длинную куртку, которая едва прикрывает интимные места.
Многие пользователи посчитали, что Костенко решила пойти в церковь без юбки. Многие ее буквально обругали. "В церковь женщины не одевают куртку чуть жопу прикрывающюю. Неужели нельзя юбку нормальной длины одеть как это принято (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из пользователей. "Девушки в храм ходят в длинных юбках. Или хотя бы с прекрытыми коленями", – поддерживает его другой.
Нашлись и те, кто встал на защиту невесты Тарасова. "Я тоже одеваю такую куртку. В церковь идут с чистыми помыслами", – отвечает критикам комментатор. "Кстати, для придурков:перед входом, можно взять юбку и платок!" – опускается до оскорблений второй.
Напомним, что недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили о свадьбе. Счастливая модель показала обручальное кольцо, украшенное внушительным бриллиантом. Как писали Dni.Ru, комментаторы уже сделали вывод, что таким образом парочка подложила "жирную свинью" бывшей жене футболиста Ольге Бузовой.
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