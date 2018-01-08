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Джоли и Энистон прилюдно столкнули лбами

Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press/Regina Wagner/ZUMAPRESS.com
В Калифорнии состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус". Среди ведущих оказались вечные соперницы Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон.
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Артисты, другие участники церемонии и простые зеваки были заинтригованы: все ждали, когда две знаменитые актрисы столкнутся лицом к лицу. Многие гадали, что в этом случае произойдет, ведь отношения между Джоли и Энистон сложно назвать гладкими.

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Первой на церемонию приехала нынешняя жена Брэда Питта. Она появилась на красной дорожке вместе со своим сыном Паксом.

Энистон прибыла вместе с мужем Джастином Теру. Однако предстала перед камерами она только на сцене. На красной дорожке звезды не пересеклись.

Анджелина Джоли с сыном. Фото: Global Look Press/Dave Longendyke/ZUMAPRESS.com

Позже вышла вручать награды и Джоли. Примечательно, что в этот раз обошлось без скандала, несмотря на то, что организаторы церемонии фактически столкнули лбами двух вечных соперниц.

Напомним, что камнем преткновения в отношениях между Энистон и Джоли является Питт. На первой он был женат в период с 2000 по 2005 год, но в конце концов сделал выбор в пользу Анджелины. Пара закрепила союз в 2014 году.

8 января 2018, 12:02

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