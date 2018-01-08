Больную Бузову поймали на плагиате

Эксклюзив Интервью Пугачева нацепила на парик комичный бантик Близких Табакова лишили надежды Дом-2

Выбор читателей

Дана Борисова убита бывшим мужем
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
партнеры
Понедельник 8 января
Лента новостей
18:01
Как будет развиваться Московское метро в 2018 году
17:57
Под Смоленском случилась массовая авария
17:54
Китайский гороскоп на 2018 год
16:01
Главные политические счастливчики 2017 года
15:43
Поездам московского метро добавят вагон
14:22
Главное событие 2018 года
13:58
В Москве объявлено штормовое предупреждение
13:26
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной
12:24
В Удмуртии случилось массовое ДТП
11:32
Что будет с рублем в 2018 году
11:14
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
10:02
Астрологический прогноз с 8 по 14 января
18:10
У Киркорова родится еще один ребенок
17:55
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
17:18
Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
16:54
Знаменитые перлы политиков
16:40
Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
16:28
Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез
15:52
Победительница Евровидения умерла от рака
15:29
Развратная Наталья Штурм рассказала об отношениях с сыном
14:58
В Сочи Lexus сбил ребенка на зебре (видео)
14:50
У Собчак пропали сотни миллионов на президентскую кампанию
14:23
У станции метро в Швеции произошел взрыв
14:04
Звезда "Битвы экстрасенсов" умирает из-за тяжелых травм
13:28
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
13:15
35-летнюю Юлию Проскурякову без макияжа назвали грустной бабкой
12:49
Жена российского миллионера возмутила дорогим кольцом
12:21
На самой высокой горе в Южной Америке застряли россиянки
12:19
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
12:05
Главные плохиши 2017 года
11:59
Володин поздравил православных христиан с Рождеством
11:42
"Умирающую" Бузову подняли на смех за фото в купальнике
11:21
Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
10:56
Новогодний взрыв в московском метро пытались скрыть
10:45
Певица Зара опубликовала шокирующую фотографию
10:20
Джигарханян нашел замену ушлой Цымбалюк-Романовской
09:59
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
23:54
Пугачева с комичным бантиком выглядит девочкой-кокеткой
19:39
13-летний сын олимпийского чемпиона умер во сне в Новый год
19:13
"Аэрофлот" сообщил о проблемах с обслуживанием в Вашингтоне
18:12
Самые громкие политические скандалы 2017 года
18:08
Зачинщик скандала с Пугачевой сжалился над оплеванной Примадонной
17:39
К чему снится драка
17:11
Охваченную огнем гостиницу в Сочи сняли на видео
17:00
Изменившийся до неузнаваемости Лазарев удивил фанатов
16:33
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)
16:15
Умер легендарный президент концерна Toyota
16:04
Принцев наказали за требование денег на воду и свет
15:41
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
15:14
В центре Москвы произошел жуткий пожар
15:07
Выгодные покупки с промокодами
15:02
Лядова объяснила скандал с черными риэлторами
14:47
Волочкову обвинили в бессовестном вранье
14:27
Ведущая Первого канала снялась голой
13:16
Ольга Бузова похвасталась необычной татуировкой
12:50
На козырьке Сбербанка в Москве нашли мертвого мужчину
12:41
Потерявшей мужа светской львице устроили жесткую травлю
12:23
Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
12:16
Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами
12:03
Состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось
10:57
У кладбища под Москвой произошло смертельное ДТП
10:49
Волочкова рассекретила богатого любовника
10:25
Близких Табакова лишили надежды
09:59
Кто Ваш любимый актер
23:53
Мужчины бросились отбеливать пенис
21:56
В Москве известная телеведущая и врач умерла от пневмонии
21:48
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
18:17
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко
18:15
Четыре аварии подряд в Москве сняли на видео
17:49
На отдыхе в Египте погиб турист
17:43
Олимпийская чемпионка побила Волочкову
17:34
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
17:17
Звезд новогодних огоньков оправдали после скандалов
17:06
Звезда "Дома-2" раскрыла секрет попадания на шоу
16:47
Молодой любовник показал фото Бондарчук на отдыхе
15:11
Из-за снегопада в Москве столкнулись 26 машин
14:49
Юлию Началову жестко высмеяли за странное фото
14:15
Москвич до смерти забил жену
14:00
Украинская модель разбилась в США в пьяном ДТП
13:34
В аварии на МКАД погиб человек
13:15
Дана Борисова собралась в монастырь
12:49
Самые громкие судебные процессы года
12:35
Тяжелобольная Бузова объяснила постоянное вранье
12:09
У Бабкиной особенные отношения с внуком
11:44
Пьяный пассажир устроил стрельбу на МЦК
11:38
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
11:08
Совет на выходные
10:57
Блудливый поп из "Дома-2" испытывает нестерпимые муки
10:29
Юлия Савичева ошпарила лицо раскаленным маслом
10:08
Под Краснодаром застрелили двух отдыхающих
09:59
Что больше всего Вам понравилось на ТВ в новогоднюю ночь
23:45
Известного музыканта нашли зарезанным под мостом в Москве
17:57
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
17:49
"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
17:31
Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову
17:03
Звезда "Дома-2" потеряла дочь
16:43
Фриске показала редкие фото с больной сестрой
16:16
Москва возобновила авиасообщение с Каиром
16:01
Бывший муж-алкоголик забирает сына у Натальи Штурм
15:34
К чему снится кровь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Разведенная Цымбалюк-Романовская оседлала молодого жеребца
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой
Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
Звезда "Голоса" закатила скандал из-за выходки Первого канала
Шоу-бизнес

Больную Бузову поймали на плагиате

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press/Olga Sokolova/
Певицу Ольгу Бузову уличили в плагиате. Скандал разгорелся после публикации сообщения в социальной сети.
прочитано 2393 раза

На исполнительницу набросились с обвинениями в Instagram. Она выложила снимок, который подписала украденным стихотворением.

ПО ТЕМЕ

Раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Ну, здравствуй, Дед! Пишу тебе нечасто... Ты много разных писем получал. Не отниму я времени напрасно, Там у тебя и без меня аврал", – гласит начало рождественского обращения. Большинство подписчиков певицы с восторгом встретили эти слова. "Оленька, это просто великолепно! Продолжай в том же духе! С Рождеством", – пишет один из комментаторов.

Однако были и те, кто обвинил Бузову в плагиате. Она не написала, откуда позаимствовала это стихотворение. "Ворует стихи, цитаты, чужих мужей, а началось то с сапог!" – заявляет пользователь Сети. "Это не Оля писала это давно в просторах интернета гуляет", – пишет другой.

Напомним, что недавно была раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой. Им оказался 35-летний владелец финансовой компании.

Бизнесмен подарил певице 3,3 тысячи роз, а затем позвал на свидание. В окружении Бузовой рассказали, что она дала согласие.

Автор: Евгений Мышко8 января 2018, 15:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа

567

комментарии

Политика

Главные политические счастливчики 2017 года
Знаменитые перлы политиков
Самые громкие политические скандалы 2017 года
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко

Шоу-бизнес

Максакова бросила разбитого инсультом отца
Садальский сослал оскандалившуюся Волочкову в монастырь
"Майор ФСБ" Аршавина после дебоша получила жесткий ответ
Больную Бузову поймали на плагиате

Проишествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)

Lifestyle

Победительница Евровидения умерла от рака
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
Кто Ваш любимый актер
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
Шоу-бизнес

Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником

27-летняя красотка разоткровенничалась об отношениях с возлюбленным
Шоу-бизнес

35-летнюю Юлию Проскурякову без макияжа назвали грустной бабкой

Поклонникам не понравился внешний вид певицы
Происшествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)

Артиста находится в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Названа причина развода Самбурской с молодым актером

Артисты не ужились под одной крышей

Гороскоп

Китайский гороскоп на 2018 год
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной
Астрологический прогноз с 8 по 14 января
У Киркорова родится еще один ребенок

Фоторепортажи

Олимпийская чемпионка побила Волочкову
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
Сменившая имидж Бородина поразила красотой

Спорт

Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru