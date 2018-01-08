Больную Бузову поймали на плагиате

Певицу Ольгу Бузову уличили в плагиате. Скандал разгорелся после публикации сообщения в социальной сети.

На исполнительницу набросились с обвинениями в Instagram. Она выложила снимок, который подписала украденным стихотворением.

"Ну, здравствуй, Дед! Пишу тебе нечасто... Ты много разных писем получал. Не отниму я времени напрасно, Там у тебя и без меня аврал", – гласит начало рождественского обращения. Большинство подписчиков певицы с восторгом встретили эти слова. "Оленька, это просто великолепно! Продолжай в том же духе! С Рождеством", – пишет один из комментаторов.

Однако были и те, кто обвинил Бузову в плагиате. Она не написала, откуда позаимствовала это стихотворение. "Ворует стихи, цитаты, чужих мужей, а началось то с сапог!" – заявляет пользователь Сети. "Это не Оля писала это давно в просторах интернета гуляет", – пишет другой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 6, 2018 at 9:48 PST

Напомним, что недавно была раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой. Им оказался 35-летний владелец финансовой компании.

Бизнесмен подарил певице 3,3 тысячи роз, а затем позвал на свидание. В окружении Бузовой рассказали, что она дала согласие.