"Майор ФСБ" Аршавина после дебоша получила жесткий ответ

Пресс-служба компании "Аэрофлот" прокомментировала скандал, в центре которого оказалась жена футболиста Аршавина Алиса. Судя по всему, она устроила настоящий дебош.

Согласно рапорту экипажа, Алиса Аршавина с детьми и няней была снята с рейса за деструктивное поведение и неподчинение требованиям. Она игнорировала призывы соблюдать правила авиакомпании: попыталась пересадить помощницу из эконом-класса в бизнес-класс.

На этом жалобы на Аршавину не закончились. Старший бортпроводник заявил, что один из детей знаменитого футболиста не был пристегнут и не находился в кресле в тот момент, когда самолет уже был готов к взлету. "При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа", – отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

Публикация от Алиса Аршавина (@alisiaarshavina) Янв 7, 2018 at 11:12 PST

Свидетелями скандала стали десятки пассажиров: они подтвердили показания экипажа. Также Аршавина пыталась оказать давление, называя себя майором ФСБ, но запугать сотрудников авиакомпании не удалось.

Кроме того, журналистам стало известно, что экипаж начал получать угрозы после случившегося. Стюардессе рейса написали сообщение, в котором пообещали от двух до четырех лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком, передает РЕН ТВ.