Максакова бросила разбитого инсультом отца
Пока Максакова никак не высказывалась по поводу тяжелого состояния отца. Создается впечатление, что певица просто бросила разбитого инсультом родственника.
Поклонники звезды считают, что она просто не знает о произошедшем, поэтому до сих пор не связалась с родными. Мать Максаковой отказывается комментировать ситуацию, передает EG.ru. Не исключено, что певица скоро окажется в центре нового скандала из-за того, что не навещает отца.
Известно, что 77-летний Петер Игенбергс, папа Максаковой, живет в России. У него случился инсульт, когда он был на даче в Подмосковье. Ухаживает за ним помощник по дому, который когда-то помогал воспитывать Максакову.
Как писали Dni.Ru, оперная певица проживает на Украине. Она сбежала туда вместе со своим мужем, бывшем депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.
В марте 2017 года супруга Максаковой убили в центре Киева. По некоторым данным, с тех пор певица в Россию не возвращалась.
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