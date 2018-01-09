У сына Малахова родился брат

В семье телеведущего Андрея Малахова пополнение. У его сына Александра появился брат.

Младшая сестра Натальи Шкулевой Елена впервые стала матерью. Она родила сына. Мальчик весом 4020 граммов и ростом 56 сантиметров появился на свет в одном из московских перинатальных центров, компетентно сообщает StarHit. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Елена Шкулева на четыре года младше своей сестры Натальи, супруги телеведущего Андрея Малахова. Елена и ее супруг Артем знакомы со школы и женаты на протяжении нескольких лет. Однако лишь сейчас в их семье родился ребенок. Отметим, что о беременности Шкулевой стало известно осенью, когда женщина при появлении в свете уже никакими способами не могла скрыть свой сильно округлившийся живот.

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева впервые стали родителями в ноябре 2017 года. Жизнь супругов радикально изменилась. "Раньше я спал очень крепко. Сейчас же просыпаюсь от малейшего хныка малыша", – признался Андрей в недавнем интервью. "Ни один день не похож на предыдущий. Александр растет, развивается. Уже появилась прическа, ушла младенческая отечность. Он начинает агукать, улыбаться. Да, я не могу сказать, какой сейчас день недели, но помню все мелочи", – отметила Наталья.

Публикация от @malakhov007 Янв 3, 2018 at 3:15 PST

Телеведущий признался, что с появлением Александра близкие сильно изменились. "До того как нас в семье стало трое, многое в жене меня удивляло, но какой замечательной матерью будет Наташа, я и вообразить не мог! И то, что его бабушка Тамара скупит всю детскую одежду в пределах Садового кольца, тоже не предполагал", – сообщил Малахов.