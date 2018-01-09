Врачи спасают Ольгу Бузову

Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовская резвится с юным жеребцом Аршавину после дебоша в самолете поставили на место Дом-2

Выбор читателей

68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Близких Табакова лишили надежды
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
партнеры
Вторник 9 января
Лента новостей
12:34
В мозге людей обнаружили Wi-Fi
12:34
Телеведущий Соловьев заступился за "страшное поколение"
12:13
Когда в "Зарядье" появится концертный зал
12:01
Заживо сварившая кошек россиянка заплатит полмиллиона
12:01
Почему Россия обречена без мигрантов
11:56
Audi Q5: кроссовер для города
11:55
В московском метро нашли взрывное устройство
11:47
Россиянин застрелил 13-летнюю дочь и умер
11:46
В "Лужниках" появится центр художественной гимнастики
11:38
6 способов быстро восстановиться после праздника
11:37
Ребенок вылетел в лобовое стекло при страшной аварии (видео)
11:29
В Москве при пожаре в офисе пострадал человек
11:19
Ученые нашли путь в четвертое измерение
11:13
Причиной смерти семьи из 4 человек стал пожар в квартире соседей
10:46
Японского гребца жестоко наказали за подставу соперника
10:44
США тайком закупают "ненавистный" российский газ
10:19
В Подмосковье любитель музыки украл диджейский пульт
10:14
Россиянам вернут "рыбный день"
10:10
Кит спас женщину от зубов акулы (видео)
09:51
Трясущего кошельком Питта поставили на место
09:49
Киев вскрыл "подлый сговор" норвежцев с Путиным
09:36
Лишенного прав мажора на Gelandewagen схватили после ДТП в Москве
09:31
Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"
09:09
"Взрывной циклон" в США назвали оружием Путина
09:04
В центре Москвы автоледи обстреляла прохожих
09:01
14-летнюю школьницу 5 суток насиловали 20 человек
08:31
Собчак выставила Явлинского в неприглядном свете
08:29
Опубликовано провокационное интервью Маргариты Симоньян
08:06
В жутком пожаре под Москвой погибла семья с детьми
18:01
Как будет развиваться московское метро в 2018 году
17:57
Под Смоленском случилась массовая авария
17:54
Китайский гороскоп на 2018 год
17:19
Максакова бросила разбитого инсультом отца
16:56
Садальский сослал оскандалившуюся Волочкову в монастырь
16:45
"Майор ФСБ" Аршавина после дебоша получила жесткий ответ
16:01
Главные политические счастливчики 2017 года
15:43
Поездам московского метро добавят вагон
15:19
Больную Бузову поймали на плагиате
14:47
Известная ведущая заговорила о романе с Топаловым
14:22
Главное событие 2018 года
13:58
В Москве объявлено штормовое предупреждение
13:37
Разведенная Цымбалюк-Романовская оседлала молодого жеребца
13:26
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной
12:53
Названа причина развода Самбурской с молодым актером
12:24
В Удмуртии случилось массовое ДТП
12:02
Джоли и Энистон прилюдно столкнули лбами
11:32
Что будет с рублем в 2018 году
11:14
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
11:03
Раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой
10:46
Костенко обругали за поход в церковь без юбки
10:24
Звезда "Голоса" закатила скандал из-за выходки Первого канала
10:02
Астрологический прогноз с 8 по 14 января
18:10
У Киркорова родится еще один ребенок
17:55
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
17:18
Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
16:54
Знаменитые перлы политиков
16:40
Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
16:28
Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез
15:52
Победительница Евровидения умерла от рака
15:29
Развратная Наталья Штурм рассказала об отношениях с сыном
14:58
В Сочи Lexus сбил ребенка на зебре (видео)
14:50
У Собчак пропали сотни миллионов на президентскую кампанию
14:23
У станции метро в Швеции произошел взрыв
14:04
Звезда "Битвы экстрасенсов" умирает из-за тяжелых травм
13:28
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
13:15
35-летнюю Юлию Проскурякову без макияжа назвали грустной бабкой
12:49
Жена российского миллионера возмутила дорогим кольцом
12:21
На самой высокой горе в Южной Америке застряли россиянки
12:19
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
12:05
Главные плохиши 2017 года
11:59
Володин поздравил православных христиан с Рождеством
11:42
"Умирающую" Бузову подняли на смех за фото в купальнике
11:21
Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
10:56
Новогодний взрыв в московском метро пытались скрыть
10:45
Певица Зара опубликовала шокирующую фотографию
10:20
Джигарханян нашел замену ушлой Цымбалюк-Романовской
09:59
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
23:54
Пугачева с комичным бантиком выглядит девочкой-кокеткой
19:39
13-летний сын олимпийского чемпиона умер во сне в Новый год
19:13
"Аэрофлот" сообщил о проблемах с обслуживанием в Вашингтоне
18:12
Самые громкие политические скандалы 2017 года
18:08
Зачинщик скандала с Пугачевой сжалился над оплеванной Примадонной
17:39
К чему снится драка
17:11
Охваченную огнем гостиницу в Сочи сняли на видео
17:00
Изменившийся до неузнаваемости Лазарев удивил фанатов
16:33
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)
16:15
Умер легендарный президент концерна Toyota
16:04
Принцев наказали за требование денег на воду и свет
15:41
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
15:14
В центре Москвы произошел жуткий пожар
15:07
Выгодные покупки с промокодами
15:02
Лядова объяснила скандал с черными риэлторами
14:47
Волочкову обвинили в бессовестном вранье
14:27
Ведущая Первого канала снялась голой
13:16
Ольга Бузова похвасталась необычной татуировкой
12:50
На козырьке Сбербанка в Москве нашли мертвого мужчину
12:41
Потерявшей мужа светской львице устроили жесткую травлю
12:23
Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
12:16
Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами
12:03
Состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Разведенная Цымбалюк-Романовская оседлала молодого жеребца
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой
Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
"Майор ФСБ" Аршавина после дебоша получила жесткий ответ
Шоу-бизнес

Врачи спасают Ольгу Бузову

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова обратилась за помощью к медикам. Врачи немедленно прибыли на вызов к поющей ведущей.

Продолжение: Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал
прочитано 11433 раза

В программе Stories на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова сообщила, что ей понадобилась квалифицированная помощь медиков. Звезда телепроекта "Дом-2" опубликовала фотографию, на которой запечатлела собственную руку с воткнутой в нее капельницей.

ПО ТЕМЕ

Больную Бузову поймали на плагиате

Раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Многочисленные поклонники сделали вывод, что врачи спасают Бузову от переутомления, ведь график поющей ведущей расписан на месяцы вперед. Ольга успевает вести скандально известное реалити-шоу, записывать новые музыкальные композиции, ставить к ним танцы, снимать клипы, колесить со своими хитами по различным заведениям страны и сниматься в передачах. Неудивительно, что организм 31-летней Ольги не выдерживает таких нагрузок.

Ранее Бузова сообщила о том, что тяжело больна. "Все сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит... еще и на душе тяжело как-то (здесь и далее пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась тогда своими симптомами Ольга Бузова.

Некоторые фанаты сделали вывод, что поющая ведущая до сих пор переживает развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бузова призналась, что разговоры о вычеркивании из памяти прошлого – ложь: "Мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили". "Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись", – поделилась Ольга своими переживаниями с подписчиками.

Судя по последующим публикациям, медики смогли поднять Ольгу на ноги. Капельницы настолько тонизировали звезду "Дома-2", что она сумела дать концерт и объявила о том, что скоро даст афишу своих выступлений на февраль и март.

Автор: Наталья Аряева9 января 2018, 09:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа

567

комментарии

Политика

Главные политические счастливчики 2017 года
Знаменитые перлы политиков
Самые громкие политические скандалы 2017 года
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко

Шоу-бизнес

Как живет обиженная Литвиновой звезда "Минуты славы"
У оскандалившейся Аршавиной подозревают серьезные проблемы с психикой
Волочкову отругали за жуткий купальник и странную закуску
Солнцев убит "любовником" Баскова

Проишествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)

Lifestyle

Победительница Евровидения умерла от рака
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
Кто Ваш любимый актер
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Общество

Опубликовано провокационное интервью Маргариты Симоньян

Почему главред RT стала хуже относиться к США
Шоу-бизнес

Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал

Актер жалеет о том, что тратил силы на юмориста и хейтеров
Шоу-бизнес

Гадости про Джигарханяна возбудили Стеклова

Актер после развода высказался о коллеге по несчастью

Гороскоп

Китайский гороскоп на 2018 год
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной
Астрологический прогноз с 8 по 14 января
У Киркорова родится еще один ребенок

Фоторепортажи

Олимпийская чемпионка побила Волочкову
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
Сменившая имидж Бородина поразила красотой

Спорт

Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru