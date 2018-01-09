"Любовник" Баскова потряс звезду "Дома-2" огромным членом

Кроме мужского достоинства, похвастаться артисту нечем. По крайней мере, так считает Рустам Солнцев.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев – знатный любитель хайпа. Он срывает маски и рубит с плеча. На сей раз досталось Николаю Баскову. Его Солнцев уличил в... связи с мужчинами! В это трудно поверить, если учесть, что у "золотого голоса" была жена и есть ребенок. Но Рустам говорит, что это обстоятельство еще никому не мешало.

"Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, – шокировал Солнцев, – который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия". А толку никакого".

"Наехал" Рустам и на своего партнера по "Дому-2" Олега Майами. По словам Солнцева, Олег – тоже "по мальчикам". "Майами, кстати, тоже из этого профсоюза, – улыбнулась звезда телестройки. – Но всегда этого очень стеснялся. Однажды мы были на дне рождения Дашки Пынзарь. И когда Олег уже был выпивши, у нас завязался разговор на эту тему. Так он прямо плакать начал. Боялся, что об этом узнают".

"Самое смешное, что пиарщики заставляли Серябкину (Ольга, солистка группы Serebro. – Прим. ред.) встречаться с Майами и изображать с ним роман. Естественно, ничего путного не получилось. Сама идея сделать их пару была тухлой", – цитирует Солнцева Eg.Ru.

P.S. Редакция Dni.Ru, как говорится, свечку не держала. Все рассказы Солнцева о гомосексуализме коллег остаются на его совести.