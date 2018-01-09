Изменившаяся Корикова показала фото с красавцем-мужчиной

45-летняя Елена Корикова проводит новогодние праздники на горнолыжном курорте. Оттуда актриса показала фанатам фотографию, на которой запечатлена с привлекательным мужчиной.

С июня 2017 года Елена Корикова стала пользователем популярной социальной сети Instagram. "Не хочется больше позволять своим фэйкам жить "моей" жизнью, к которой настоящая Елена Корикова не имеет никакого отношения. P.S. Не смогла использовать свои настоящее имя и фамилию, все мои никнеймы заняты😃 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – объяснила звезда сериала "Бедная Настя".

Многочисленные поклонники немедленно откликнулись на столь радостную новость и подписались на аккаунт актрисы. Однако не так часто, как бы им хотелось, Елена одаривает фанатов свежими публикациями. Причем Корикова упорно не сообщает любопытствующим о том, что происходит в ее частной жизни.

Поэтому можно представить ажиотаж, который возник вокруг новой фотографии, опубликованной актрисой, где та запечатлена вместе с привлекательным мужчиной. Однако взрыв эмоций вскоре угас, когда оказалось, что вместе с Кориковой позирует ее наставник.

Оказывается, новогодние праздники Елена проводит на горнолыжном курорте. "Спасибо инструктору по горным лыжам Евгению за прекрасное обучение!!! Горы, солнце, счастливые люди вокруг, это так здорово!!! Радость переполняет!!! Делюсь с Вами😁😎⛷ " – написала актриса. Фанаты порадовались за свою любимицу и одарили ее комплиментами. Причем досталось и спутнику актрисы.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) Янв 6, 2018 at 11:38 PST

"какой интересный мужчина рядом с Вами! красавчик!", "Красавица наша!!!😘😘😘", "Люблю 💞🔥👍Леночку, счастья и здоровья ,любви, благополучия", "Выглядите очень довольной и счастливой. Рада за вас! Хорошего отдыха! 😘😘😘", "Вместе с Вами благодарим Вашего инструктора Евгения Нещадимова. Спасибо ему, что Вы живы, здоровы, храни Вас Господь! Невозможно на Вас наглядеться! Вы – прекрасны!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Впрочем, нашлись и те пользователи Сети, которые были не столь оптимистичны в своих оценках. В частности, они отметили, что 45-летняя Корикова сильно изменилась. Якобы этому способствовал не столько возраст, сколько увлечение актрисы "уколами красоты". Будто бы из-за них лицо Елены, по словам внимательных зрителей, похоже на маску.