У оскандалившейся Аршавиной подозревают серьезные проблемы с психикой

Дебош жены прославленного футболиста вызвал оторопь. Ее призывают пройти лечение.

Который день не утихает скандал, случившейся с женой футболиста Андрея Аршавина Алисой. Ее, напомним, вместе с шестилетней и десятимесячной дочерями сняли с борта Москва – Алма-Ата за якобы деструктивное поведение.

"Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок (десятимесячная Есеня Аршавина. – Прим. ред.) закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его. Но подбежала старшая бортпроводница и начала говорить, что очень сильно якобы пахнет, хотя никто из пассажиров не жаловался. А то, что маленький ребенок обделался, стало в итоге причиной нашей высадки из самолета", – рассказала Dni.Ru жена Андрея Аршавина.

По версии пассажиров, ставших свидетелями этой грязной во всех смыслах истории, все было не совсем так. "Мы были в этом самолете! Жена Аршавина не способна даже поменять памперс своему ребенку! Для этого она позвала няню из экономкласса, а бортпроводница потребовала соблюдать правила взлета самолета! Алиса сэкономила на билете для слуги (сама купила билеты за 100 тысяч в бизнес-класс. – Прим. ред.), поэтому попала в очень глупую историю с ксивой майора ФСБ! Позор Аршавину за такую жену!" – написал на странице Алисы в социальных сетях один из очевидцев.

На странице Алисы появляются и другие возмущенные комментарии. Многие интернет-пользователи обвинили ее в неадекватности и потребовали от Аршавиной извиниться перед сотрудниками авиакомпании, а также пройти лечение. Люди подозревают у нее серьезные проблемы с психикой. Ничем иным случившееся они не могут объяснить. Сама "любящая жена лучшего мужчины и прекрасного отца, мама троих деток", как сама себя называет Алиса, пока эти нападки не комментирует.