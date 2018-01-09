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Как живет обиженная Литвиновой звезда "Минуты славы"

Рената Литвинова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Виктория Старикова в одно мгновение стала знаменитой после своего участия в шоу талантов "Минута славы", где ее в пух и прах раскритиковали Рената Литвинова и Владимир Познер. Журналисты связались с девочкой и ее мамой, чтобы узнать, как она живет после скандала, разгоревшегося в Сети вследствие критики телевизионных мэтров.
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Зимой 2017 года восьмилетняя Виктория Старикова прибыла в Москву, чтобы принять участие в шоу Первого канала "Минута славы". Девочка, аккомпанируя себе на фортепиано, исполнила песню Земфиры "Жить в твоей голове". Член жюри Рената Литвинова, которая является близкой подругой Земфиры, раскритиковала Викторию. Дескать, и песня подобрана не по возрасту, и девочка не понимает, о чем поет. Литвинову поддержал другой заседатель Владимир Познер. Он высказал мнение, что родители попросту пиарятся на Виктории.

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Девочка не смогла сдержать слез. В результате разразился жуткий скандал, который лишь обострился, когда Старикова, прошедшая в следующий тур, снова была раскритикована жюри. По словам матери Анны Стариковой, Вика очень переживала из-за случившегося. "Переживала, но переживала не за себя, а за нас. Нападали ведь не на нее, а на "тщеславных родителей". Вике, естественно, было непонятно, за что ругают нас, родителей", – объяснила Анна.

По словам женщины, в первое время было "очень тяжело". "Много незнакомых людей в соцсетях считали своим долгом поругать меня или защитить", – рассказала Старикова. После участия в шоу Виктория была награждена в родном Нижнем Тагиле премией "Человек года" в номинации "Дети, прославившие город". В настоящее время девятилетняя Вика учится в обычной и музыкальной школах, продолжает участвовать в различных конкурсах и получает награды, сообщает "360".

Однако свяжет ли Виктория свою судьбу с музыкой, неизвестно. Пока девочка учится, читает книги и занимается музыкой. В любом случае, родители поддержат выбор Виктории. "Если захочет связать жизнь с музыкой или не с музыкой, мы ей всегда и во всем будем помогать! На то мы и родители, чтобы любить своих детей и помогать им", – заявила Анна Старикова.

Автор: Наталья Аряева9 января 2018, 12:45

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