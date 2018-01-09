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Шоу-бизнес

Впавший в кому Караченцов увидел рай

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov
Поргина пообещала мужу "жизнь вечную". Она борется за каждый его день.
прочитано 32720 раз

Николай Караченцов стойко борется с онкологией. Хотя, как говорят, опухоль за последнее время выросла с трех до семи сантиметров. 73-летний актер театра и кино уже прошел три сеанса химиотерапии. "Переносит он ее хорошо, – уверяет жена артиста Людмила Поргина. – И сдаваться мы не собираемся. Позади – 12 лет борьбы, выживания не только Колиного, но и моего".

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

"Когда узнала диагноз Коли "рак легких", почва ушла из-под ног, – рассказывала Поргина "Экспресс-газете". – Но решила, что будем бороться, и все выложила мужу. Однажды ночью он проснулся и сказал: "Я со страхом смотрю в будущее". Я успокоила: "Ты же был в коме и видел рай! Тебя ждет жизнь вечная!" Мы тогда проговорили всю ночь. "Ладно, я согласен на химию. А вот умирать – нет", – твердо заверил муж утром. А еще сказал, что хочет увидеть правнуков".

Сегодня жена делает все, чтобы сделать жизнь Караченцова интереснее, ярче. В прошлом году, например, возила его на Афон, на премьеру спектакля в Санкт-Петербург, а Новый год они отметили на модном турецком курорте. 

Наняла Поргина для мужа и личного спортивного тренера. Каждый день под его присмотром актер разминается – поднимает руки, катает ногами мяч, делает упражнения на пресс. Он не сдается и продолжает бороться за жизнь.

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

При этом у многих людей хватает совести бросаться в Поргину камнями. "Тем, кто пишет, что я "пиарюсь"... Вы жили с инвалидом? У меня давно нет своих желаний! Когда любимый ранен, я должна служить своей любовью. И Коля счастлив, оттого что жив!" – цитирует супругу артиста журнал "Тайны звезд". 

Автор: Иван Губкин9 января 2018, 14:15
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