Народ успокаивает лишившегося мужского органа из-за рака певца Шуру

Певцу Шуре предстоит серьезная операция, и он не скрывает своего волнения. Поклонники поддержали популярного исполнителя, который ранее из-за онкологического заболевания остался без одного яичка.

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) прибыл в Курган. Тут, в Российском научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова, популярному исполнителю предстоит перенести серьезную операцию. Речь идет о замене тазобедренного сустава.

На своей страничке в Instagram артист опубликовал видео, которое назвал "Палата номер 8". В ролике Александр показывает свою комнату, в которой имеются собственные кухня и ванная. "Конечно, не Куршевель, но все равно замечательно", – прокомментировал Медведев.

Отметим, что поклонники принялись высказывать артисту слова поддержки и выразили уверенность, что Шура быстро реабилитируется после хирургического вмешательства. "Саша, держись) Мы моральной с тобой) Здоровья тебе и сил преодолеть этот этап твоей итак не легкой жизни! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ВСЕ ПРОЙДЕТ ХОРОШО!!!!!!!", "Здоровья ,удачи, пусть все скорее закончится, ждем тебя!!!! выздоравливай!!!!", "Саша, это не страшно. И реабилитация не сложная !! Просто это надо пережить. Держитесь !!!! Мы с тобой", " не переживайте, все будет хорошо, у Вас огромная поддержка, дай Бог Вам крепкого здоровья,💪 Вы-самый лучший! Люблю! 😍😘😘😘", – поддержали артиста пользователи Сети.

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Янв 9, 2018 at 12:46 PST

Реакция фанатов настолько воодушевила Александра, что он ответил: "Оооооогромное спасибо, дорогие, за ваши добрые слова, за вашу поддержку, немного страх есть, но благодаря вам ощущаю себя самым защищенным и любимым, не могу каждого поблагодарить отдельно, но знайте каждое ваше слово делает меня сильнее, скоро буду на сцене скакать как в молодости! Отдельное спасибо курганцам, теперь я ваш до 1 марта и навсегда!"

Отметим, что у певца особое отношение к собственному здоровью. Напомним, на пике своей популярности Шура пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Лишь недавно стало известно, что тогда у него обнаружили онкологическое заболевание. Причем, по словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно.

"Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец уже лежал на операционном столе одинцовского военного госпиталя. "Мне отрезали одно яичко. Думаю, ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура.