Анна Ардова бросила больного раком мужа ради известного актера

В театральных кулуарах ходят слухи, что Анна Ардова рассталась с мужем Александром Шавриным ради актера Максима Дрозда. Говорят, оставленный супруг не смог смириться с потерей, стал выпивать, а вскоре медики поставили ему печальный диагноз – "рак желудка".

2 января в Москве простились с актером Театра им. Маяковского 57-летним Александром Шавриным. Весной 2017 года артист развелся с актрисой Анной Ардовой, с которой прожил 20 лет и воспитал двух детей.

"Шаврин безумно любил и Сонечку, и Антошу. Именно под его влиянием дети тоже стали артистами. Сашка же долго не мог жениться и собаку в начале 90-х завел именно от одиночества. И вдруг, когда на его небосклоне появилась Аня Ардова, все сложилось. У нее же была жуткая депрессия после неудачного брака со Спиваковским и из-за разрушенных отношений с отцом Сони. Тот, кстати, не позволил Шаврину удочерить девочку, хотя Сашка даже на это был готов. Он чистый, светлый и добрый человек. Правда, в молодости крепко выпивал. Ну и, узнав об измене Ани с Максом Дроздом, опять взялся за старое", – приводит слова людей из окружения Шаврина Eg.RU.

Говорят, ради внимания Дрозда Ардова сделала модную стрижку и похудела на десять килограммов. Со ссылкой на неких знающих людей из театральных кругов издание утверждает, что, узнав об измене, Александр Шаврин "безумно страдал". "Он же никогда в жизни не позволял себе изменять жене. Но, глядя на супермачо Дрозда, понимал, что явно проигрывает тому во внешних данных. Из-за этих переживаний, возможно, и началась его тяжелая болезнь", – рассказали изданию в кулуарах.

Друг Александр Андриенко поведал об онкологии Шаврина. "У Саши вначале нашли опухоль пищевода, уже позднюю стадию. Но он не опустил руки, уехал лечиться в Израиль. Вскоре метастазы пошли на другие органы. Медики химиотерапию делали, операции. Вроде лучше себя почувствовал. А осенью опять наступило ухудшение. Физически организм истощился, Саша высыхал на глазах. 14 декабря он сыграл свой последний спектакль "Отцы и сыновья", – сообщил актер.

16 декабря Шаврин справил день рождения. А 19-го ему стало плохо – отказала нога, и его забрали в больницу. "Он умный и сильный человек, понимал, что уходит. Но никогда не жаловался, не ныл. Настоящий герой. С Аней Ардовой, кстати, он ради детей сумел сохранить нормальные отношения", – отметил Андриенко.

Что касается Максима Дрозда, то он был женат трижды. У него четверо детей. Издание приводит такие слова Дрозда о его личной жизни: "Если кто-то скажет, что расставаться легко, никогда не поверю. Семейные драмы уродуют и забирают силы… Я состоял в трех браках, в которых родилось четверо прекрасных детей. Принято считать, что в разводе всегда виноваты оба. Но, наверное, если прищуриться и посмотреть на небо и быть честным с самим собой до конца, то в этих разрывах больше моей вины. Вот такой я непутевый!"