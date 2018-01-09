Сексуальная Семенович побила Волочкову в микрокупальнике

Анна Семенович и Анастасия Волочкова, как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса, проводят отпуск в жарких странах. По мнению фанатов, певица выглядит куда выигрышнее балерины, несмотря на стройность танцовщицы.

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах, откуда с завидной высокой скоростью публикует новые фотографии на своей страничке в Instagram. Певица Анна Семенович предпочла провести первые дни января на Бали. Артистка также поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха. На одной из них Анна запечатлена в черном слитном купальнике со шнуровкой. "Когда ты счастлив ...........🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписала снимок Семенович.

Поклонники пришли в восторг от пышных форм Анны. "Малышка ты супер", "Красотка!!", "Уфффф огонь девушка", "Какая же ты классная)))", "Как повезло тому мужчине кто рядом с тобой", "ой Анечка как же я тебя люблю!!!! ты такая пацанисто классная.... просто прелесть....", "Бомба Я вас обожаю Анечка", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто высказал уверенность, будто для своего фото в бассейне Семенович воспользовалась фотошопом. "Зачем Вы себя фотошопом делаете худее? Вы же всегда говорите что Вы "в теле" и Вам это нравится , зачем тогда делать себя худее гораздо чем есть на самом деле.....", "Однозначно фотошоп", "Опять себя отфотошопила..." – высказались подписчики.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 9, 2018 at 1:05 PST

Самое интересное, что у Анастасии Волочковой, которая очевидно стройнее и выше Анны Семенович, комментарии куда грустнее. Поклонники критикуют балерину, начиная с ее микроскопического купальника и заканчивая особенностями фигуры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 9, 2018 at 5:20 PST

"Противно смотреть, ты на себя в зеркало смотришь?", "Какая отвратительная фигура!! Как мужик!", "Мужланка", "Давно пора купальник сменить тфу извиняюсь за безтакность былобы на что смотреть", "На лице фотошоп", "В купальниках на свежем воздухе можно сделать более красивые снимки,а эти снимки пошлостью отдают из-за поз ,которые принимает Настя чтобы сделать фото", "Вы уже взрослая тетя. Уже поскромней нужно быть", – прокомментировали фото Анастасии Волочковой подписчики.