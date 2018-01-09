Народ в ярости от поступка Тарасова на свадьбе

Футболист Дмитрий Тарасов подвергся критике из-за свадьбы. Пользователи обвинили спортсмена в жадности.

Наблюдательные подписчики аккаунта полузащитника московского "Локомотива" заметили, что на фотографиях со свадьбы, которые игрок выложил в Сеть, его молодая жена Анастасия Костенко запечатлена в старых брюках и туфлях. Кроме того, сам футболист одет в уже знакомый подписчикам черный смокинг. Комментаторы решили, что Дмитрий Тарасов решил сэкономить на торжественной церемонии.

"Он в этом костюме везде уже.... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "это его "свадебный костюм" 😂😂 на следующей тоже в нем будет 🙈 ps шутка 🙃 ато щас понабегут фанаты 😁🙈", "На костюм денег не хватило?", "Где-то вы были уже в этих костюмах?", "В том костюме что уже одевала. Ржу, спасибо за хорошее настроение", "Она же одевала уже этот костюм? Или давно поженились?", "денег нету на платье, эти штаны уже ношенные", "На костюм и на платье не хватило денег ) сидит в гамашах белых ))))", – критиковали прижимистого футболиста подписчики.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Для многих это был не единственный повод для злорадства. Некоторые комментаторы высказали уверенность, что третий брак Тарасова закончится разводом еще быстрее, чем предыдущие. "3 раза был женат..это конечно жесть ,по-любому ещё и 4 раз женеться ,клоун", "Где 3 раз там и 23 ....", "ждем развода ...как обычно 😂😂😂😂", "Как быстро началось ,так и быстро закончится😏😏😏,," – писали едкие комментарии пользователи Instagram.

Напомним, игрок футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Дмитрий Тарасов женился третий раз. Спортсмен поделился новостью с подписчиками в социальных сетях. Молодожен выложил в свой аккаунт в Instagram фотографию из ЗАГСа. Он запечатлен вместе со своей избранницей Анастасией Костенко, вокруг них – друзья. Тарасов, счастливо улыбаясь, протягивает к камере руку с обручальным кольцом на безымянном пальце. Публикацию молодой муж снабдил хештегами "#тарасовы #пишитечтохотите #намвсеравно #мысчастливы".