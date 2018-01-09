Лопырева шокировала грязным порно

Instagram-аккаунт фотомодели Виктории Лопыревой был взломан хакерами. Злоумышленники начали публиковать на страничке телеведущей эротические фотографии знаменитостей.



Взломщики утверждают, что на выложенных в аккаунте Лопыревой изображениях запечатлены Виктория, Валерия и Дмитрий Якубовские, владелица модельного агентства Юлия Шаврина, артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, футболист Павел Мамаев и его супруга Алана. Хакеры грозятся опубликовать видеокадры пикантного характера и предлагают свои услуги по взлому.

На кадрах, "слитых" хакерами, вперемешку идут как уже мелькавшие в Сети интимные фотографии и видеозаписи знаменитостей, так и новые. Например, злоумышленники опубликовали ролик, на котором девушка удовлетворяет себя. По словам взломщиков, на этих кадрах – певица Юлия Ковальчук.

Официальных комментариев от Виктории Лопыревой пока не поступало, однако подписчики ее аккаунта вовсю упражняются в остроумии под порнографическими публикациями. "Нормально так взломали", "Фу вот они мерзкие", "Вот это точно ужас", "О боги... А такие приличные на сцене стоят 😂", – веселятся пользователи. Некоторые требуют от хакеров фотографий самой Лопыревой, однако те просьбы игнорируют. Видимо, злоумышленникам не удалось найти компромат на телеведущую.

Отметим, что некоторые знаменитости спокойно относятся к обнародованию их интимных фото. Например, певица Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков, ставшие жертвами хакеров еще весной 2017 года, с юмором восприняли произошедшее. "Дело в том, что такие фотографии реально провоцируют всплеск популярности. После этого мне столько звонили из разных компаний, чтобы я на своей страничке сделал их репосты за деньги, сколько не звонили за всю мою жизнь, – рассказывал Алексей. – И я не только не имею претензий к тем, кто выложил эти фотографии, а, наоборот, благодарю их за это".