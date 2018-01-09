Аршавиной после грязного скандала грозят судом

Казахстанская модель Ольга Семенова решила подать в суд на Алису Казьмину, супругу футболиста Андрея Аршавина. Девушка уверяет, что жена спортсмена угрожала ей.



"Она написала: "Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы". Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму", – приводит слова Семеновой телеканал Russia Today. Модель уверяет, что такая бурная реакция со стороны Алисы Кузьминой последовала после того, как в Сети появилось некое провокационное видео.

На нем запечатлены Семенова и Аршавин в ночном клубе. Футболист придерживает модель, одетую в откровенное черное платье, обнажающее сногсшибательное декольте, за талию. По комментариям, которые слышны на записи, понятно, что Аршавин обнимал девушку позируя для фотографии. "28 декабря в сети появилось видео. Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи", – рассказала Семенова.

Публикация от Дружная ИнстаСемья Алматы 21+ (@100baksoff_) Янв 8, 2018 at 6:14 PST

Она уверяет, что пыталась успокоить Алису, однако та отказывалась верить ей и сыпала угрозами и оскорблениями. После этого отчаявшаяся Семенова решила повлиять на ревнивую девушку через мужа. "Я ведь просила Аршавина успокоить жену(писала ему).Просила ее успокоиться ,но все было тщетно.... Теперь меня не остановить. Я больше не хочу молчать....Хватит мнить из себя богов. Я больше не хочу терпеть в свой адрес подобные высказывание, нужно следить за языком! Я намерена идти до Спортивного Комитета! Мне смешно, что думают, что на Аршавина кидаются девушки Алматы! Я люблю футбол, но не до такой степени!", – написала Семенова.

Публикация от Дружная ИнстаСемья Алматы 21+ (@100baksoff_) Янв 8, 2018 at 5:37 PST

В итоге девушка заверила у нотариуса скриншоты переписки с приревновавшей женой футболиста и собирается писать заявление в суд. "В Казахстане существует закон, согласно которому распространение скриншотов переписок карается до двух лет лишения свободы, поэтому я пока их не публикую. Для начала мне необходимо написать письменное заявление, что я действительно располагаю доказательствами", – рассказала она.