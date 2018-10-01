"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь

Недавно Алла Пугачева вышла в свет с молодым мужем, юмористом Максимом Галкиным, и маленькими детьми – Гарри и Лизой. Поклонники неоднозначно отнеслись к фото, на котором запечатлено именитое семейство.

Алла Пугачева с самыми близкими пришли на специальный показ мультфильма "Пришельцы в доме". Как оказалось, Максим Галкин принимал непосредственное участие в анимационном фильме. Об этом рассказал сам артист. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Аллой, Гарри и Лизой.

"Были на премьере замечательного мультика "Пришельцы в доме", в котором я озвучил трех инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую – очень здорово смотрится всей семьей!" – сообщил Галкин.

Поклонники немедленно отреагировали на свежую публикацию. Отзывы получились неоднозначными. Кто-то на все лады стал нахваливать семью, а кто-то нашел повод покритиковать. "Счастливая Семья", "Молодцы!!! Так приятно видеть Вас всех вместе", "Ой, ну Лиза прям Алла Борисовна!🔥очень очень крутая семейная фотокарточка, Максим!", "Лизу даже не обняла", "Дай бог вашей семье здоровья на долгие годы. Счастья, любви, благополучия. Вы замечательные!", "Лиза как на отшибе – ни мать ни отец не обняли (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Отметим, что в середине сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнилось пять лет. В честь первой круглой даты им были подарены клетки с хомяками и канарейками. По мнению юмориста, этот презент должен воспитать в детях самостоятельность и ответственность.