Рынска объяснила странное поведение мужа на свадьбе
Журналистка, светская дама, блогер Божена Рынска вышла замуж спустя семь лет отношений. На ней женился Игорь Малашенко, который на президентских выборах 2018 года возглавлял штаб Ксении Собчак. Торжество прошло в одном из столичных ресторанов в узком кругу самых близких.
Всеми подробностями свадьбы поделилась Божена на своих страничках в социальных сетях Instagram и Facebook. Причем от внимания многих поклонников не укрылось непроницаемое выражение лица новоиспеченного мужа Рынской. Впрочем, сама Божена не стала ничего скрывать.
"В середине вечера из брачного оцепенения вышел жених Igor Malash и принял участие в собственной свадьбе. И – шок, сенсация, уникальные кадры – поющие Алена Долецкая (Aliona Doletskaya) и Альбина Назимова. За роялем Семен Каминский (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Божена рядом с видео, на котором запечатлена поющей под аккомпанемент рояля.
Рынска объяснила, что у ее возлюбленного буквально за несколько минут до выхода обнаружились серьезные проблемы с нарядом. "У него штанов не оказалось за 5 минут до выхода. Точнее, оказались но на три размера больше чем надо, и без подтяжек. Меня в это время красили ,я была не дома. ну, и я выдала такой залп с двух бортов по телефону... И потом он пришивал пуговицы, чтобы сымитировать подтяжки, чего то там мастерил и притомился", – поведала Божена. По ее словам, на Малашенко "лица не было".
К слову, Рынска теперь официально носит фамилию супруга. "Меня тут спрашивают, каково мне быть замужней. Уффф. Я начинаю понимать, что что то изменилось, только сейчас. Свадьба и похороны схожи тем, что хлопоты почти начисто отключают Чувства. И утраты, и радости. Не понимаешь, что произошло. Чувствую ли я себя защищеннее? Скорее да, но У нас давно уже была схема, которая страховала бы меня от юридических последствий безбрачия. Осознание, что это постоянно, не временно, на всю жизнь пришло только в самолете. Я спала весь ранний рейс у Игоря на плече. Проснулась. Спохватилась, что зачем то взяла с собой российский паспорт. Открыла. Гляжу. Мамочки, а там штамп", – резюмировала Божена.
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