Рынска объяснила странное поведение мужа на свадьбе

Скандально известная журналистка, светская дама Божена Рынска вышла замуж. От внимания знакомых и прочей заинтересованной общественности не укрылось странное, по их мнению, поведение новоиспеченного мужа Игоря Малашенко. Божена объяснила, что случилось с ее избранником.

Журналистка, светская дама, блогер Божена Рынска вышла замуж спустя семь лет отношений. На ней женился Игорь Малашенко, который на президентских выборах 2018 года возглавлял штаб Ксении Собчак. Торжество прошло в одном из столичных ресторанов в узком кругу самых близких.

Всеми подробностями свадьбы поделилась Божена на своих страничках в социальных сетях Instagram и Facebook. Причем от внимания многих поклонников не укрылось непроницаемое выражение лица новоиспеченного мужа Рынской. Впрочем, сама Божена не стала ничего скрывать.

"В середине вечера из брачного оцепенения вышел жених Igor Malash и принял участие в собственной свадьбе. И – шок, сенсация, уникальные кадры – поющие Алена Долецкая (Aliona Doletskaya) и Альбина Назимова. За роялем Семен Каминский (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Божена рядом с видео, на котором запечатлена поющей под аккомпанемент рояля.

Рынска объяснила, что у ее возлюбленного буквально за несколько минут до выхода обнаружились серьезные проблемы с нарядом. "У него штанов не оказалось за 5 минут до выхода. Точнее, оказались но на три размера больше чем надо, и без подтяжек. Меня в это время красили ,я была не дома. ну, и я выдала такой залп с двух бортов по телефону... И потом он пришивал пуговицы, чтобы сымитировать подтяжки, чего то там мастерил и притомился", – поведала Божена. По ее словам, на Малашенко "лица не было".

К слову, Рынска теперь официально носит фамилию супруга. "Меня тут спрашивают, каково мне быть замужней. Уффф. Я начинаю понимать, что что то изменилось, только сейчас. Свадьба и похороны схожи тем, что хлопоты почти начисто отключают Чувства. И утраты, и радости. Не понимаешь, что произошло. Чувствую ли я себя защищеннее? Скорее да, но У нас давно уже была схема, которая страховала бы меня от юридических последствий безбрачия. Осознание, что это постоянно, не временно, на всю жизнь пришло только в самолете. Я спала весь ранний рейс у Игоря на плече. Проснулась. Спохватилась, что зачем то взяла с собой российский паспорт. Открыла. Гляжу. Мамочки, а там штамп", – резюмировала Божена.