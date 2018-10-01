Малахов утешил оскорбленную богатыми клиентами Седокову

Телеведущий поддержал словом экс-солистку "ВИА Гры". После того как Анна Седокова на своей страничке в Instagram рассказала о худшем концерте в ее карьере, пост собрал более 127 тысяч лайков и бессчетное количество комментариев.

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