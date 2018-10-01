Родные умоляют беременную Меган Маркл одуматься

Младшая сестра Меган Маркл призвала родственницу переступить через принципы. Она заявила, что герцогине Сассекской необходимо встретиться с отцом Томасом, поскольку тот "слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг".



Саманта Маркл находится в Лондоне, где планирует увидеться с сестрой, чтобы обсудить здоровье отца. Саманта твердо заявила, что хочет встретиться с герцогиней, "нравится ей это или нет". Она приедет в Великобританию и будет пытаться устроить важную встречу.

При этом сообщается, что Кенсингтонский дворец неоднократно отказывался отвечать на запросы о переговорах. До самой Меган Маркл вовсе не удавалось достучаться. Теперь Саманта использует предоставленный шанс, чтобы донести важную мысль до родственницы.

"Я гарантирую, что 99% из вас, кто встретился бы с моим отцом, полюбили бы его и хотели его обнять. Может, он немного застенчив, но у него огромное сердце", – написала сестра Меган Маркл. Саманта посетовала на то, что СМИ в данном случае оказались бесполезными. При этом, по ее словам, журналисты только и делают, что спекулируют на слухах в погоне за сенсацией.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри получили предупреждение от покойной принцессы Дианы. По крайней мере, так считают экстрасенсы.

Принцесса Диана якобы говорила из потустороннего мира о "турбулентности" и "нестабильности" в браке Меган Маркл и принца Гарри. С таким заявлением выступили близнецы Терри и Линда Джеймисон.