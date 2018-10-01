Российского певца застукали за покупкой вибраторов с мужчиной

Музыкального исполнителя Элджея застукали с другом за покупкой вибраторов в секс-шопе. Сообщается, что рэпер потратил на игрушки для взрослых 27 тысяч рублей.
Любопытно, что Алексей находился в сопровождении молодого человека. Зачем артисту понадобился мужчина для выбора секс-игрушек, не сообщается.
На снимках, опубликованных РИА ФАН, Элджей рассчитывается за необычные покупки. Его спутник находится рядом. Ранее стало известно о романе Элджея с российской телеведущей Анастасией Ивлеевой.
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