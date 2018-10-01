"Сказке конец?": Утяшева сняла обручальное кольцо

Ляйсан Утяшева опубликовала фотографию, на которой запечатлена без внушительного обручального кольца на безымянном пальце правой руки. Поклонники теряются в догадках, что происходит в личной жизни популярной ведущей.

Ляйсан Утяшева на протяжении нескольких лет счастлива в браке с популярным комедийным артистом Павлом Волей. Супруги воспитывают пятилетнего сын Роберта и трехлетнюю дочь Софию. Влюбленные предпочитают не показывать детей, зато с удовольствием делятся с фанатами собственными фотографиями, на которых демонстрируют счастье и довольство.

Ляйсан и Павел считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако недавно поклонники обратили внимание на свежую фотографию Утяшевой, на которой та запечатлена без обручального кольца. Снимок прославленная гимнастка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Фото сделано во время съемок передачи "Танцы", ведущей которой Ляйсан является на протяжении нескольких сезонов. "Шикарная", "Нереальная крутышка!", "Великолепно выглядешь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты огонь", "Ляйсан, ну просто фантастически восхитительна во всех смыслах!" – рассыпались в комплиментах фанаты.

Особо наблюдательные поинтересовались, где обручальное кольцо. "Красавица. Где колечко", "Правда а где колечко ?", "Куда пропало обручальное кольцо??", "Нет обручалки заметили? Сказке конец???" – потерялись в догадках пользователи Сети. Впрочем, некоторые высказали мнение, что обручальное кольцо Ляйсан сняла, потому что оно не подходит к ее образу и тому внушительному перстню, который украшает средний палец ведущей.