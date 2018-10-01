Отвергнутая звезда "Дома-2" возвращается на телестройку ради клона Бузовой

Экс-участник "Дома-2" Степан Меньщиков собирает чемоданы. Шоумен возвращается на телестройку. Ради этого он даже развелся с женой.

Степан был настоящей звездой реалити-шоу. Его имя было у всех на устах, ведь его романы на проекте были самыми яркими. Однако умопомрачительный успех на "Доме-2" никак не помог мужчине за пределами телестройки. К тому же его брак с красавицей Евгенией Шамаевой дал трещину и развалился.

Меньщиков решил попытать счастья на проекте еще раз. И его не смущает, что за пределами поляны он оставляет двух маленьких отпрысков. "Детей обеспечиваю, буду с ними проводить свободное время за периметром", – цитирует шоумена Ura.ru со ссылкой на портал Life.ru.

На "Доме-2" мужчину уже ждет новая зазноба. На съемках клипа Ольги Бузовой он познакомился с 24-летней Анастасией Ендальцевой. Девушка сама позвала шоумена к себе.

Анастасия готова к новым отношениям, даже несмотря на то, что не очень хорошо знает Степана. По крайней мере, раньше она говорила, что среди претендентов на ее сердце ей не хватает "мужского стержня". Такой состоявшийся мужчина, как Меньщиков, наверняка будет выгодно отличаться от присутствующей на шоу молодежи.

Отметим, что многие поклонники проекта отмечают, что Ендальцева могла бы быть клоном телеведущей Ольги Бузовой. В Сети постоянно обсуждается невероятное сходство девушек. Некоторые интернет-обыватели считают, что Анастасия подражает Ольге.

Добавим, что Степан еще несколько месяцев назад пытался стать одним из претендентов на руку и сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой. Он подавал заявку на участие в аналоге шоу "Холостяк" – "Замуж за Бузову", которое сейчас транслируют на ТНТ. Однако Ольга дала шоумену от ворот поворот.