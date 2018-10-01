Полина Гагарина внезапно показала подросшую дочь

Певица Полина Гагарина наслаждается выходными в компании младшей наследницы. Звезда и ее дочка отправились на прогулку в сопровождении фотографа.

Прошлой весной 31-летняя Полина Гагарина второй раз стала мамой. Исполнительница подарила дочь Мию фотографу Дмитрию Исхакову. Примечательно, что певица старается не показывать наследницу публике.

Снимки Мии редко появляются в Сети, поэтому, когда Полина публикует в своем Instagram изображение девочки, поклонники не могут удержаться от умилительных комментариев. В этот раз Гагарина порадовала фолловеров фотографией, на которой запечатлена вместе с наследницей на прогулке по Москве. "Мамин день", – лаконично подписала пост Полина.

"Какая уже большая малышуля!!!😍👍А мне нравится "прикид"!Тепло,удобно и комфортно!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Обалдеть какая большая уже , вроде только не давно родилась . А уже ногами топает", "Как быстро летит время! Доча уже ходит...😍 А прикид отличный для прогулок 😉", – писали интернет-обыватели.

Отметим, что лицо Мии звезда тщательно скрывает, а вот старшего сына Андрея с удовольствием демонстрирует общественности. Мальчик часто мелькает в различных телепрограмах и посещает светские мероприятия в компании знаменитой родительницы. К слову, в начале сентября Полина и Андрей украсили обложу популярного глянцевого журнала. Причем снимок сделал муж артистки Дмитрий Исхаков.

Напомним, своего старшего наследника Гагарина родила от актера Петра Кислова. Звезды познакомились в 2006 году во время обучения в школе-студии МХАТ. Через год они стали мужем и женой. Однако после появления первенца молодые люди расстались.