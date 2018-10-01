Волочкова исчезла после обвинений в пьянстве

Балерина Анастасия Волочкова устала от нападок злопыхателей. Из-за едких комментариев знаменитости пришлось закрыть комментарии под новой фотографией.

Волочкова опубликовала в Instagram безобидный снимок. Бывшая прима Большого театра запечатлена сидящей на полу собственного дома. Она держит на руках пушистого кота Лакки.

Публикация почему-то натолкнула пользователей Сети на мысли о вредном пристрастии звезды. По словам некоторых интернет-обывателей, у Волочковой имеются проблемы с алкоголем.

"Посмотрите любое видео с ней или интервью, где она заливает фары прямо в кадре. Да чего далеко ходить, сегодняшний эфир один чего стоит. Человек не просто выпивает, она живет на стакане", – цитирует недруга Анастасии РЕН ТВ.

Обвинения в пьянстве так разозлили балерину, что она заблокировала возможность оставлять под снимком комментарии и ненадолго исчезла из поля зрения. Судя по всему, терпение Анастасии лопнуло, ведь обычно она игнорирует завистников, а порой намеренно дразнит их, публикуя в микроблоге посты о собственном превосходстве и величии.

Меж тем, фанаты балерины всегда начеку. Они не жалеют времени на ответы недругам знаменитости. Поклонники неустанно твердят злопыхателям, что любят Анастасию в любом виде и состоянии. Они круглосуточно могут любоваться ее шпагатами и пестрыми нарядами.

"Обращаюсь к хейтерам – ущербным, оскорбляющих Анастасию, публичного человека, с наградами и заслугами! Какие вы жалкие, хрень пишущие, неадекватность полная! Неужели вы верите, что истинные поклонники вдруг разочаруются в Приме? Я ее всегда любила и буду любить – хоть злую, хоть пьяную ))) потому что умею видеть больше, чем вы ))) Низкий менталитет у россиян, низкий уровень образования ( все эмигранты с вашими пятерочками липовыми у нас сидят в посредственных троечниках! Теперь понятно, что это не случайность, а закономерность! Анастасия, не обращайте внимания на чмошных людишек, хорошего Вам настроения! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала верная поклонница под одним из последних опубликованных постов Волочковой.