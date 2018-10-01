"Мы тебя не отпустим": мама Ларисы Гузеевой серьезно больна

Лариса Гузеева переживает не самый радужный этап. Бессменная ведущая шоу "Давай поженимся!" взволнована состоянием своей 86-летней матери Альбины Андреевны.

Поклонники заподозрили неладное еще неделю назад, когда Лариса опубликовала в личном аккаунте Instagram странное послание к подписчикам. "Всем счастья! Душевной радости и любви! Спасибо и простите, если кого обидела.💖", – написала знаменитость.

Подруга Ларисы актриса Алика Смехова отреагировала на пост знаменитости. "Наконец-то, а то исчезла с радаров", – написала приятельница телеведущей. В ответ Гузеева коротко ответила: "Мама. Ни до чего".

Внимательные фолловеры предположили, что Альбина Андреевна серьезно больна. А сегодня, 1 октября, Гузеева опубликовала снимок, который разрушил все сомнения. На нем запечатлена ее мама, лежащая на больничной койке. На соседней кровати – дочь звезды Ольга протягивает ей руку. "Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", – написала ведущая "Давай поженимся!" под снимком, судя по всему, намекая, что очень боится потерять дорогого человека.

Отметим, что у 59-летней Гузеевой с мамой очень близкие отношения. В 1997 году знаменитость забрала родственницу к себе в Москву и поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу перед родительницей, потому что в молодости знатно потрепала ей нервы.