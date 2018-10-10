Известный певец попал в больницу

Известный британский певец Оззи Осборн попал в больницу после того, как порезал палец и ударился рукой об дверь, сообщает портал teleprogramma.pro. В результате у него начали сильно отекать большой и средний пальцы.
Врачи выявили у музыканта сразу две инфекции. Осборн перенес операцию. Из-за этого ему пришлось отменить несколько концертов.
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