"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу

Виктория Карасева прославилась в "Доме-2" скандальными разборками с любимым мужчиной, но еще больше – когда попала в больницу с разрезанным осколком раковины мидии пищеводом. Что сейчас происходит в ее жизни, точно не знают даже друзья.

Виктория Карасева едва не умерла из-за злосчастного куска пиццы с морепродуктами. Крошечный осколок раковины буквально разрезал пищевод звезды "Дома-2". Карасева была срочно госпитализирована. Она перенесла несколько операций и страшно похудела, но все же выкарабкалась и даже засудила ресторан, в котором приготовили смертельно опасное блюдо.

О жизни Тори после телепроекта мало что известно. Как сообщала Карасева, в 2009 году она оформила развод с другим участником реалити-шоу Славой Дворецковым. С кем сейчас строит личную жизнь Виктория, остается только догадываться. Судя по фото в официальном аккаунте, она сошлась с темноволосой женщиной по имени Алена.

Друг звезды скандального телепроекта Олег Городничий всерьез обеспокоен. "Виктория полностью отрезала себя от внешнего мира. Она поддерживает связь только с самими близкими людьми. В личной жизни Тори все сложно, она действительно рассталась со Славой и сейчас живет со своей подругой. Комментировать их отношения я не буду, но Тори ничего не скрывает и публикует содержательные фотографии в интернете", – цитирует его StarHit.

По словам Олега, Виктория обосновалась в Подмосковье, какой-то конкретной работы у нее нет. "Живет в Пушкинском районе, в доме, который построила сама. После суда с рестораном ей достались деньги, на которые она сейчас и живет", – уточнил Городничий.