Участник "Битвы экстрасенсов" проговорился о победителе шоу

Победителем "Битвы экстрасенсов" станет Аида Грифаль. В этом уверен участник шоу Георгий Малиновский, который в минувшие выходные покинул проект.

Георгию пришлось уйти из-за проблем со здоровьем. Стать победителем "Битвы экстрасенсов" он не смог, зато предсказал, кто будет первым в 19-м сезоне телешоу. 36-летний маг назвал и пятерку финалистов.

Малиновский убежден, что одержать победу в "Битве экстрасенсов" должна Аида Грифаль. Она, как отметил маг, показывает незаурядные экстрасенсорные способности. "На 99% уверен, что победителем проекта станет именно Аида. Могут, конечно, быть какие-то изменения, но они произойдут исключительно по вине Грифаль", – заявил Георгий.

По мнению Малиновского, пятерка сильнейших, которая окажется в финале "Битвы экстрасенсов" – это, помимо Грифаль, Григорий Кузнецов, Юлий Котов, Тимофей Руденко и Манана Маршунова. Самому Георгию стать победителем "Битвы экстрасенсов", видимо, не суждено.

"С таким здоровьем, как у меня сейчас, сложновато продолжать участие в проекте. Для меня было важно вернуться сюда во второй раз. Эта миссия была выполнена. Теперь я спокоен", – цитирует мага StarHit.

Причиной прогрессирующей болезни сетчатки глаза стала вовсе не травма, как думали многие. По словам Малиновского, развитию недуга способствовала черная магия, которой он занимался на протяжении некоторого времени.

Ранее ясновидец сообщал о приговоре врачей: по словам медиков, современная медицина в этом случае бессильна. Однако участник "Битвы экстрасенсов" спокоен – говорит, что о нем позаботится жена.

Маг участвовал и в 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов", но ушел еще до завершения проекта. Он еще раз попытался победить в шоу, записавшись в 19-й сезон.