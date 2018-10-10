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Шоу-бизнес

Басков попросил прощения за продажную любовь и мужчин

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Прежде в Кремлевском дворце съездов проходили сессии Верховного совета, заседания членов партии, профсоюзов и комсомола, куда принимали только воинствующих атеистов. А сейчас, когда съезды отпали, с главной сцены страны обращаются к Богу, читают молитвы и всем залом поют: "Аллилуйя!" Корреспондент Dni.Ru побывал на премьере программы духовной музыки Николая Баскова "Верую".
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Билеты на концерт смели сразу, к тому же много приглашений раздали бесплатно за репосты в социальных сетях. Воцерковленные фанаты Баскова несли роскошные букеты, огромные корзины и какие-то причудливые, напоминающие венки, цветочные композиции. Шелка, меха, стразы, дизайнерские сумки – гламурная публика явно истосковалась по серьезной музыке.

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Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

На сцене, прежде украшенной бюстом Ленина, выстроили купол, на который проецировались лики святых угодников и Христа. Басков был от них на расстоянии вытянутой руки, хотя и подчеркнул: "Я тоже грешен, но Иисус ведь сказал, что пришел спасать не праведников, но грешников". Он пел о том, как хочет "молитвой и любовью наполнить сердца людей", но главное – обращался из самого Кремля, где, как известно, денно и нощно думают о стране, к Всевышнему с просьбой: "Священный Бог, храни Россию!"

"Неужели не споет "Ибицу" или хотя бы "Шарманку", – ерзала дама в норковом полушубке. – Развел такую тоску на сцене!" Не спел. Зато выдал хит посильнее – с прилюдным покаянием: "За мужчин я прощенья прошу у творца, за продажность любви". Эти слова (все песни в альбоме "Верую" написаны на стихи Ирины Лебедевой) каждый понял по-своему. 

Музыку же написали молодые композиторы Алексей Романов, Сергей Ревтов, Тарас Демчук и Дмитрий Стройло. Каждый из них известен по работе в сериалах и спектаклях, но для этой программы требовалась что-то основательное. Артист признался, что попросил их добавить легкости, иначе, мол, он не был бы Басковым. И в конце прозвучал вальс, который наверняка певец включит в эстрадные шоу.

Фото: Dni.Ru

Идею этой программы Николай вынашивал два года. Он уверяет, что пришел к мысли попробовать себя в духовной музыке после серьезной операции. "На операционном столе я оказался внезапно, потеряв сознание прямо на съемках, – вспоминает Басков. – А когда состояние нормализовалось, что-то изменилось в моем миропонимании. Я стал интересоваться историей, Библией, разными религиями. И понял: когда нам плохо, мы обращаемся к Богу, а Бог – это воплощение вселенской любви. Записал нетипичный для себя альбом под названием "Верую", решив представить его в Кремле".

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Николая можно понять: имея такой голосовой диапазон, грешно петь только про натурального блондина и вишневую любовь. К тому же через неделю ему исполнится 42 года – пора стать серьезнее. Несколько лет назад Ирина Аллегрова тоже представила особенную программу, захотев поговорить с публикой на другие темы и другим языком, однако эксперимент поняли не все. Баскову с материалом и воплощением повезло больше, да и пел он не под плюс, а с академическим хором имени Свешникова под аккомпанемент симфонического оркестра под управлением Юрия Медяника.

Певец на протяжении 20 минут после коды собирал цветы и чуть не утонул в них. "Когда год назад на этой сцене последний концерт давал Кобзон, букетов было меньше, – завистливо заметил кто-то из гостей VIP-партера. – Да и когда он умер, было меньше..." Самые внушительные охапки роз к ногам Николая Баскова бросили коллеги Игорь Крутой, Андрей Малахов, Максим Галкин и другие. Божественное тронуло души лицедеев. 

Автор: Феликс Грозданов10 октября 2018, 12:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

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