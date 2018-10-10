Звезда "Дома-2" раздает сперматозоиды нуждающимся

Участник скандального телепроекта "Дом-2" Леша Безус настоящий дамский угодник. Мужчина готов отдать всего себя без остатка представительницам прекрасного пола.



Недавно Милена Безбородова была шокирована, узнав, что у ее избранника Леши есть полугодовалая дочь от девушки, с которой тот давно не живет. Как признался сам участник "Дома-2", с матерью своего ребенка он не собирался создавать семью.

По словам Безуса, он просто выступил донором биологического материала. Женщина мечтала о ребенке, и тот пожертвовал нуждающейся немного своего семени.

В оправдание Леша заявил, что дочери, которая появилась на свет в марте 2018 года, он помогает материально. Однако видеться с девочкой пока не может из-за участия в проекте.

Безбородова была в ярости от такой безответственности любимого. В пылу страстей она предложила звезде телестройки сдавать сперму в банк доноров. Однако реакция молодого человека поставила ее в тупик.

"И я ему сказала тогда: "Ты иди еще и свои сперматозоиды раздавай в поликлинике!" А он такой: "Я так и делаю". Он вообще ненормальный!" – возмущается теперь Милена.

Леша не скрывает, что желание помогать одиноким российским женщинам настолько сильно, что он не может удержаться и частенько бегает сдавать биологический материал в специальные заведения. Скорее всего, где-то уже растут маленькие копии Безуса.

Милена не знает, как вести себя дальше. Ее любимый человек настоящий "бык-осеменитель", это очень огорчает девушку. Об этом сообщает Dom2Life.ru.