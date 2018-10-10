Меган Маркл вынудила подкаблучника Гарри избавиться от "плохих" друзей

Поклонники британской монаршей семьи заметили, как сильно изменился принц Гарри после знакомства с голливудской актрисой Меган Маркл. Как выяснилось, ради супруги монарший отпрыск отказался от друзей юности.



После женитьбы Гарри вычеркнул из жизни лучшего друга Тома Инскипа, с которым общался еще со школьной скамьи. Близкого приятеля принца перестали приглашать на светские рауты, праздничные ужины и закрытые вечеринки.

Поговаривают, что Маркл не одобряет дружбу молодых людей, как как опасается потерять влияние на любимого. Меган сделала из мужа подкаблучника.

Надо сказать, что Гарри и Том когда-то знатно куролесили. К примеру, Инскип присутствовал на знаменитой скандальной вечеринке в Лас-Вегасе, когда пьяного внука королевы засняли играющим в бильярд голышом в компании девиц легкого поведения.

"Как и многих других, кто сомнительно влиял на Гарри во время его неудачных старых холостяцких дней, Тома выкинули из жизни принца, хотя у него теперь есть прекрасная жена, Лара", – цитирует знакомого монаршего отпрыска издание The Daily Express.

Также по просьбе Меган из близкого окружения герцога Сассекского исключили Челси Дэви, которая когда-то была его возлюбленной. После расставания Гарри и Челси оставались добрыми друзьями, внук королевы даже пригласил бывшую подружку на свою свадьбу. Однако сразу после бракосочетания принц пропал из поля зрения Дэви. Ее тоже перестали приглашать во дворец.

К слову, это не единственные перемены, которые произошли с монаршим отпрыском после женитьбы. Герцог стал придерживаться правильного питания и теперь старается регулярно заниматься спортом. Такое примерное поведение для балагура Гарри совсем несвойственно.