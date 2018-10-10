Внук скрывает от Пугачевой чудовищный секрет
Выпуск с участием родственника Примадонны выйдет на экраны в субботу, 13 октября. Примечательно, что в студии присутствовала супруга Никиты – Алена Краснова.
Пресняков редко рассказывает о личной жизни, но перед ведущей шоу Лерой Кудрявцевой разоткровенничался. Молодой мужчина вспомнил о том, каким было его детство. Также Никита согласился озвучить сумму, которая была потрачена на его свадьбу.
Для Преснякова подготовили конверт, который "звездный" отпрыск получит в конце шоу. В нем – каверзный вопрос, ответ на который может серьезно рассорить Никиту с семьей.
Добавим, что роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и "звездные" родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.
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