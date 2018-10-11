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Выкинутую на улицу Бузову пожалел отец восьмерых детей

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Скандально известный журналист, телеведущий Отар Кушанашвили высказался о разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. По его мнению, футболист сделал для звезды "Дома-2" больше, чем родители.
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Отар Кушанашвили получил популярность благодаря острому языку. Журналист всегда привлекал к себе внимание на различных ток-шоу харизмой, яркой внешностью и прямотой. Кушанашвили прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в отечественном шоу-бизнесе, поэтому в откровенном интервью не мог пройти мимо Ольги Бузовой, которая после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым стала невероятно популярной.

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"Футболист Тарасов сделал для нее больше, чем родители, породившие ее на белый свет. Получилась брошенная девочка. А, как известно, русские барышни любят сострадать", – заключил Отар Кушанашвили.

По мнению журналиста, спортсмен поступил крайне неблагородно, оставив Бузову без дома. "Он ей ничего не отдал. Он даже не купил ей однокомнатную квартиру. Извините меня, но я же хорошо знаком с футболистами, и могу сказать, что в неделю любой из них получает одну трехкомнатную квартиру в Москве. Он мог бы ей подарить квартиру в знак отношений, даже если они испортились под конец. Я считаю, что Бузова могла претендовать на это. По-человечески – так бросать ее и выкидывать на улицу было нельзя", – посочувствовал журналист в беседе с изданием "Вокруг ТВ".

Вообще, по мнению Отара Кушанашвили, некоторые знаменитости очень много говорят о своей личной жизни. "Ну зачем?! Что вы знаете о моей личной жизни? А у меня восемь детей! Никто из них не хочет показываться в телевизоре", – сообщил журналист.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

К слову, недавно Ольга Бузова стала гостьей нового сезона шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной", которое выходит на YouTube. Поющая ведущая призналась, что неудачное замужество чуть не довело ее до монастыря – якобы певица хотела дать обет безбрачия. И теперь Ольга не уверена, хочет ли вообще замуж.

"Я уже там была! Платье было, свадьба была, клялись друг другу в любви в горе и в радости. Но где эти клятвы?" – задала риторический вопрос поющая телеведущая.

Автор: Наталья Аряева11 октября 2018, 08:42
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