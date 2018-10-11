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"Я долго спал с поросенком": сенсационное признание Игоря Верника

Игорь Верник. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Сегодня, 11 октября, 55 лет исполнилось известному актеру и шоумену Игорю Вернику. В честь круглой даты артист дал откровенное интервью.
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Визитной карточкой Игоря Верника является его широкая белозубая улыбка. По мнению артиста, эта отличительная особенность – "заноза в головах людей". "Многие реально считают ее чем-то странным и удивительным. Сказать по правде, это самое естественное состояние человека, который обожает жизнь", – заявил актер.

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По признанию Верника, первая настоящая любовь с ним случилась в детстве. Он испытывал нежные чувства к плюшевой розовой свинье, которую на день рождения подарили родители. "Почему выбрали такой презент, понятия не имею! Предпочитал мальчишеские игрушки – индейцев, автоматы, машинки и все в таком духе. Но в итоге я достаточно долго спал с поросенком – обнимал крепко-крепко и погружался в сладкий сон", – цитирует Игоря StarHit.

Актер считает своей положительной чертой желание видеть всех вокруг счастливыми. А вот за перфекционизм он себя ненавидит, поскольку страдает сам и мучит окружающих. "Хочется сделать как лучше, идеально. Постоянно довожу себя и других до невменяемого состояния. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад", – заключил Верник.

У Игоря подрастает сын Григорий, которому уже 18 лет. По признанию актера, он сразу почувствовал себя отцом, взяв новорожденного на руки. "Самоощущение накрыло даже раньше – как только узнал, что родится ребенок. Всегда мечтал о сыне. Я сам учился его пеленать, купать, кормил кашей, которую тот упорно отказывался есть, выплевывая обратно. Такое было счастье!" – поделился воспоминаниями именинник.

Автор: Наталья Аряева11 октября 2018, 09:25
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