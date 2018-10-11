Фрик Джигурда вляпался в убийство

Никита Джигурда продолжает борьбу за многомиллионное наследство покойной кумы – Людмилы Браташ. Появились новые данные, которые кардинально меняют дело. Артист убежден, что его подругу убили.

"Положение потерпевшей и нападавшего в момент причинения удара могло быть любым удобным для их причинения… Браташ Людмила Джонатановна, 56 лет… смерть наступила от полученной черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей основания черепа", – гласят отрывки из заключения о смерти Людмилы Браташ. Документы актер любезно показал репортерам.

Адвокат актера Оксана Филачева поддержала Джигурду. "Исходя из характера повреждений Людмилы Браташ, которые состоят из кровоподтеков на лице, гематом на виске, рваных ран и синяков, жестких кровоподтеков в области груди и иных частях тела, это свидетельствует о том, что ее смерть могла носить только криминальный, насильственный характер", – цитирует специалиста Пятый канал.

Однако, по словам актера, уголовное дело так и не было возбуждено. Джигурда решил сам во всем разобраться. Результатами поисков Никита поделился с журналистами. "И 14-го числа (на камерах наблюдения это видно), и в другие дни, то есть в последнюю неделю к ней приходил только… Куронов с женой и с какими-то другими людьми", – сообщил Джигурда.

Речь идет об Олеге Куронове, который был водителем Людмилы Браташ. Его супруга Лиана прокомментировала слова артиста. "Да, я к ней ездила всю неделю перед смертью, ну и что? Я ездила – это что, преступление? Да, мы ездили, все нормально было с ней", – заявила жена Куронова.

Никита Джигурда заявил, будто Людмила Браташ незадолго до смерти боялась бывшего водителя и якобы даже написала на него несколько заявлений в полицию. Интересно, что Куронова поддерживает родная сестра Браташ Светлана Романова. Соответственно, она находится в оппозиции к Никите Джигурде, который нашел на нее компромат.

Речь идет о договоре на аренду квартиры, которая входит в наследственное дело. Как сообщает телеканал, имя арендодателя – Дмитрий Романов, сын Светланы. Это считается прямым нарушением закона: пока идут суды, имуществом пользоваться нельзя. Романова обвиняет во всех грехах Джигурду: мол, он негативно влиял на Браташ и даже якобы спаивал. А когда она была в измененном состоянии, будто бы заставил написать завещание на его имя и имя его жены Марины Анисиной.

По информации СМИ, наследство Людмилы Браташ оценивается более чем в 800 миллионов рублей. Речь идет о трех квартирах в Москве, квартире во Франции и заграничные счетах.