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Шоу-бизнес

Гагарину с растекшимися губами умоляют остановиться

Полина Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Известная певица Полина Гагарина решила повеселить поклонников. Она разместила забавный снимок на своей странице в Instagram.   

Продолжение: От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных
прочитано 9371 раз

После тяжелого дня, наполненного домашними заботами, артистка захотела навести красоту и примерила красную маску-патч для губ. "Всех уложила, теперь можно и собой заняться", – подписала снимок Гагарина.  

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Многие подписчики оценили чувство юмора звезды: "Красотка!", "Полина, Вы очаровательны в любом облике!", "Поднимаешь настроение!" Некоторые сравнили ее с певицей Светланой Лободой, а кто-то даже заявил, что в новом образе она похожа на злодея из мира комиксов – Джокера. 

Однако не всем поклонникам понравилась эта фотография: "Отлично. Такие губы у 90% шоу-бизнеса, вместо губ вареники! Неужели они думают, это так красиво?!", "Полина, что ты сделала с собой! Не делай так, пожалуйста, даже шутя!"


Недавно Гагарина отправилась в отпуск и посетила Париж. Певица ходила по французскому городу в худи, куртке-косухе и джинсах. Поклонники отметили, что новый образ Полину молодит, и сравнили ее со студенткой.  

11 октября 2018, 11:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды

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