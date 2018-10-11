"Для нее все мужики – козлы": бывший муж о разводе Ани Лорак

Первый муж Ани Лорак, продюсер Юрий Фалеса, прокомментировал шумиху вокруг личной жизни популярной исполнительницы. По его мнению, изменять Ани нельзя, однако о том, чтобы воссоединиться с ней после развода, и речи быть не может.

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