"Для нее все мужики – козлы": бывший муж о разводе Ани Лорак
Ани Лорак и Юрий Фалеса были вместе более десяти лет, однако так и не созрели для того, чтобы оформить отношения. А затем артистка ушла от продюсера, который был значительно старше. Спустя много лет с турком по имени Мурат певица сочеталась браком, однако сейчас появились данные о том, что она подала на развод. Предположительно, причиной стала измена мужа.
Юрий прокомментировал эту информацию. Продюсер признался, что недооценил ситуацию. "Я не думал, что это у них настолько серьезно. Все это очень неприятно", – отметил 57-летний Фалеса. Мужчина убежден, что изменять Ани Лорак нельзя. "Я это говорю не из-за громкого имени, а потому, что найти круче девушку нельзя. Изменил в открытую – вот и получи скандал!" – констатировал он.
Речи о том, чтобы после развода Ани Лорак вернулась к Юрию Фалесе, не идет. Продюсер женат, у него есть маленький ребенок. "Я счастлив, потому что моя жена не певица, а профессиональный повар. Я теперь шикарно питаюсь. Жена меня не ревнует к прошлому, она у меня очень мудрая. Для нее все мужики, кроме меня, – козлы", – цитирует бывшего мужа Ани Лорак "Собеседник".
По мнению Фалесы, быть мужем артистки крайне тяжело. "Это значит жить исключительно ради карьеры другого человека. Это неправильно. А Каролину (настоящее имя Ани Лорак. – Прим. ред.) я все равно готов поддержать в трудную минуту. Сейчас к ней уже больше как к ребенку отношусь, чем как к женщине", – признался Юрий.
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