Сафронов показал новорожденную дочь

Известный иллюзионист Сергей Сафронов разместил трогательный видеоролик с маленькой дочерью на своей странице в Instagram.

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В начале этого месяца 35-летний ведущий шоу "Битва экстрасенсов" стал отцом в третий раз. Это его первый ребенок от второй супруги Екатерины. Пара пока скрывает имя малышки. В видеоролике он рассказал, что дочь поцеловала его в первый раз. "Наш первый засос. Как завтра ехать на работу с таким носом?" – обратился к подписчикам Сергей. ПО ТЕМЕ Паникующий Сафронов стал отцом в третий раз Сафронов решил бросить беременную жену Сюжеты Звездный Инстаграм Поклонники остались в восторге от новой фотографии Сафронова с дочкой: "Ничего не надо делать, наоборот, ходить и гордиться первым поцелуйчиком", "Какое счастье! Это самый сладкий поцелуй!", "Милота... Даже через экран чувствуется, что Вы хороший отец". Кто-то даже в шутку отметил, что родителям неплохо было бы покормить ребенка. Ранее Сафронов опубликовал фото с дочкой из роддома. Лицо малышки он закрыл смайликом – мордочкой лисы. Он позднее признался, что очень паниковал перед родами и даже хотел оставить супругу одну в больнице и уехать на гастроли, но в конце концов решил остаться.



11 октября 2018, 12:36

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