Стала известна обидная кличка изгнанной Андреевой

Новость о том, что Екатерину Андрееву перевели вести программу "Время", транслирующуюся на Сибирь и Дальний Восток, многие на телевидении восприняли как божью благодать. Оказывается, ее в "Останкино" многие не любят.

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