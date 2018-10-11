Взволнованная Пугачева подсматривала за Орбакайте и ее новым мужчиной из-за шторки

Примадонну ждали в Кремле на премьере программы Николая Баскова "Верую". Артист лично позвонил Алле Борисовне, но та отказалась – мол, у дочки спектакль, не могу. И пришла в "Современник", чтобы оценить игру Кристины Орбакайте.

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