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Похищенную Серовым Друзьяк нашли в невменяемом состоянии

арья Друзьяк и Александр Серов. Фото: Dni.Ru
Народный артист Александр Серов стал гостем программы "На самом деле" Первого канала. Исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" сообщил о новых обвинениях Дарьи Друзьяк в свой адрес. 
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Модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявляет, что Александр Серов похитил ее и держал в заложниках. Якобы ей чудом удалось сбежать.

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Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

В распоряжении редакторов шоу оказалось видео, где звезда телестройки просит спасти ее от преследователей, которые не выпускают ее из гостиничного номера. Также в кадр попадают некие мужчины, они заходят в комнату, где находится Дарья, а после отчетливо слышен женский крик. Девушка утверждает, что ее держали взаперти люди Серова.

Народный артист отрицает все обвинения Дарьи. Он утверждает, что любовной связи у них никогда не было, он ее не похищал и нигде не удерживал.  

"Она была привлекательная, Дима, лет десять назад. Она не в моем вкусе, однозначно. Я не клюнул на ее соблазны. Я слишком взрослый для того, чтобы падать на первую встречную", – отметил певец в беседе с ведущим Дмитрием Шепелевым.

По словам Серова, он пустил Друзьяк пожить в своей квартире по просьбе знакомой, показал ей свой дом, а потом Дарья по собственному желанию съехала. Однако через неделю она заявила, что артист избил ее, изнасиловал, после чего якобы наступила беременность. Теперь же звезда "Дома-2" рассказывает, что певец преследует ее и угрожает.

В студии появилась редактор программы Екатерина Логинова. Она поведала, что Дарья позвонила ей и попросила о помощи. Друзьяк сама уговорила поселить ее в гостиницу, говорила, что не может пойти домой, якобы она панически боится преследований Серова. Екатерина выполнила просьбу Дарьи и какое-то время навещала ее в отеле.

Логинова отметила, что Дарья была не в себе, немного невменяема. Она несколько раз просила привезти ей из аптеки экспресс-тест на беременность. Пыталась доказать ей, что в положении. Екатерина вспомнила, что в тот момент она постоянно ловила себя на мысли, что Друзьяк врет. Чтобы развеять сомнения, редактор пригласила медиков, те взяли у Дарьи кровь на анализ. Исследование показало, что звезда "Дома-2" не беременна. Под нажимом Друзьяк призналась, что все это время водила всех за нос.

Татьяна Морозова, которая лежала с моделью в больнице, также приехала на съемочную площадку. Женщина решила вывести экс-участницу телестройки на чистую воду. "Дарья Друзьяк просила меня найти врача-гинеколога, который согласился бы за деньги сделать УЗИ и сделать документы, что она действительно находится в положении", – сообщила Морозова присутствующим.

После Логинова объяснила происхождение видеозаписи, на которой запечатлены незнакомцы и слышны крики. По словам редактора, визжащая женщина за кадром – это она.

Екатерина вместе с Дарьей были в номере вдвоем, когда некие мужчины ворвались к ним. Они приказали Друзьяк собирать вещи. Логинова закричала от испуга, так как действительно верила, что это амбалы Александра Серова. Как впоследствии выяснилось, незнакомцы – приятели Дарьи, а история с похищением – постановка.

Автор: Руслана Алексеева11 октября 2018, 16:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

От "Дома-2" до психушки: как сложилась жизнь Дарьи Друзьяк

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