"Он предчувствовал": несостоявшаяся жена Табакова об убитом избраннике

Актриса Екатерина Семенова стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Звезда рассказала о личной жизни.



Екатерина с самого детства знала, что посвятит жизнь актерской профессии. Судьба благоволила ей, на счету Семеновой множество ролей, в том числе в таких фильмах, как "Две судьбы", "Шесть соток счастья" и "Любовь не делится на два".

Однако общественность всегда больше интересовала личная жизнь знаменитости, нежели ее успехи в кино. А все из-за того, что ее первой любовью стал старший сын режиссера Олега Табакова – Антон.

Екатерина не хотела, чтобы об их отношениях знали. "Я почему-то очень боялась, что кто-то узнает о нас, особенно Олег Павлович, долго от него скрывалась. Однако потом мы с Антоном начали жить вместе, я стала уже выступать на сцене в театре, родился Никита, конечно, я вошла в семью", – делится артистка.

Устав ждать инициативы от возлюбленного, Семенова сама сделала предложение Табакову-младшему. Однако Антон отказал зазнобе, сообщив, что у него не осталось места в паспорте после двух предыдущих браков. "Знаете, мне на тот момент это было непринципиально, мы спокойно жили, ребенок рос", – рассудила Семенова.

Однако через пять лет после знакомства из-за постоянных конфликтов пара решила разойтись. "Здесь была большая доля моей вины, сейчас я это понимаю. Антон хотел семью и всегда говорил, что не хочет себе в жены актрису, а я была молодая и хотела работать и жить полной жизнью. В итоге начались конфликты, мы расстались. Но я очень люблю и уважаю Антона, он близкий друг и часть моей жизни", – вспоминает знаменитость.

Через некоторое время Семенова сблизилась с бизнесменом Ильей Медковым. Артистка признается, что это был красивый роман. Ее избранник очень много зарабатывал. К сожалению, возлюбленный Екатерины погиб. "Его убили с крыши нашего дома. Он словно чувствовал, что его убьют, даже говорил мне, что ему осталось недолго. Долгое время я не верила, что его убили, думала, что он на самом деле жив", – поделилась Екатерина.

Далее артистка познакомилась с предпринимателем Кириллом Сигалом. Мужчина сделал предложение звезде, та ответила согласием. В браке у них родилась дочь Мария. "Мы были совсем разные, он домашний, а я слишком активная. Не получалось у нас быть вместе, меня надо терпеть. Но расстались мирно, общаемся", – сообщила Семенова.

Следующим избранником кинозвезды стал бизнесмен Геннадий. Это были отношения на расстоянии, которые продлились около пяти лет. "Он так и не решился на мне жениться", – говорит актриса. Геннадий выбрал другую и сделал ей предложение. Екатерина отмечает, что это была самая большая любовь в ее жизни.