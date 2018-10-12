"Его перевели из реанимации": стало известно о состоянии Караченцова

66-й день рождения отметила известный композитор и поэтесса Елена Суржикова, чьи песни являются неотъемлемой частью репертуара Николая Караченцова, Ольги Кабо, Ксении Георгиади и многих других звезд. К этой дате был приурочен выход альбома "Таинство любви". Корреспондент Dni.Ru поздравил композитора с двумя событиями.



В новую пластинку, среди прочих композиций, вошел шлягер "Звезды сошли с небес", который незадолго до автокатастрофы записал Николай Караченцов, и который оказался для него во всех смыслах пророческим. Правда, в новом альбоме эту песню исполняют коллеги Караченцова по театру "Ленком" Виктор Раков и Елена Степанова.

Елена Павловна широко дни рождения не отмечает – празднует только в семейном кругу. Мотивирует это тем, что стало много заказов на песни, поэтому не хватает времени. А еще ее огорчает состояние здоровья давнего и близкого друга Николая Караченцова.

По ее словам, актер, у которого год назад обнаружили онкологию, в очередной раз был госпитализирован по причине двустороннего воспаления легких. Как рассказала Суржикова Dni.Ru, Николай Петрович долго находился в реанимации, но его уже перевели в обычную палату. Он чувствует себя гораздо лучше, так что у поклонников нет оснований для беспокойства.

Напомним, что Караченцов родился 27 октября, и Суржикова очень надеется лично поздравить друга. "Я буду жить, я буду жить!" – артист постоянно твердит эту фразу. При помощи жены Людмилы Поргиной, ставшей для него ангелом-хранителем, Николай Петрович путешествует, посещает премьеры. И в день рождения намерен собрать всех друзей.