Соколовский променял Дакоту на копию Шейк
Как утверждает StarHit, новой возлюбленной Влада Соколовского стала модель и фитнес-тренер Наталья Сульянова. Она известна в тусовке под именем Tasha Smit. Наталья родилась в Ханты-Мансийске, а покорение Москвы начала осуществлять с поступления в аудиошколу Dj Грува. Именно он открыл в ней талант к электронной музыке, сделав участницей dj-дуэта Audio Girls, подарив Наталье билет на крупнейшие площадки Москвы, Дубая и Ибицы.
В феврале 2012 года женщина вышла замуж. Вскоре у нее родился сын. В настоящее время Сульянова является фитнес-инструктором, а еще она амбассадор всемирно известной компании Reebok.
Репортеры сделали вывод, что у Сульяновой и Соколовского роман, на основании их постов в социальных сетях. Дескать, в аккаунте модели в Instagram можно встретить фотографии, сделанные в тех же локациях, что присутствуют и на страничке Соколовского.
Пока ни Наталья, ни Влад не прокомментировали информацию об их якобы романтических отношениях. Однако любопытствующие фанаты отметили сходство женщины с известной моделью Ириной Шейк.
Ранее Рита Дакота ответила злопыхателям на слова о том, что зря вынесла сор из избы. "Я не дала ни единого интервью, не написала в соцсетях ни единой страшной подробности этой вереницы грязи, не назвала ни единого имени, не сказала в его адрес ни единого грубого слова, не "слила" в прессу даже за огромные предложенные гонорары ни единого доказательства. Я лишь честно назвала причину расставания: многочисленные измены с самого начала отношений. Это не сор из избы, ребята, это честность. Если бы я хотела растоптать, лишить его всего, как многие говорят мне в укор, если бы начала реально выносить сор, вот это была бы катастрофа, это был бы шок", – отметила Дакота на своей страничке в Instagram.
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